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Rakiplerimizden haberler | Vah Buca vah!

Yeni sezonda 3. Lig'de Kocaelispor, Gölcükspor, Gebzespor ve Körfez Birlik’in muhtemel rakibi olarak mücadele edecek Bucaspor, küme düşmesinin ardından 40 günde eridi.

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Geçen hafta pazartesi günü yapılan olağanüstü kongrede başkanını seçemeyen, yeniden genel kurula gitmeye hazırlanan İzmir ekibinde oluşturulan geçici yönetimde istifalar devam ederken, geride kalan süreçte 11 futbolcu takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertli ekipte Hüseyin Koç, Murat Akyüz, Emre Özkan, İlyas Çakmak, Sancar, Ömer Kanberoğlu'nun sözleşmeleri biterken, Uğurcan Yazğılı, Abdullah Balıkuv, İbrahim, Onur Alkan ve Deniz Pero alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Altyapıdan futbolcuların kaldığı Buca'da ligde son oynanan Etimesgut Belediyespor maçında ilk 11'de olan sadece 2 isim Devrim Bekar ile Saruhan Fındıkçı tecrübeli isim olarak kaldı.

Bugün 11:44 TSİ - Spor

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