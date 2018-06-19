TFF 3. Lig'e düştükten sonra idealist, futbolu yaşam biçimi kabul etmiş tecrübeli teknik adam Ufuk İskender'i takımın başına getiren Karşıyaka geleceğe umutla bakıyor. İskender “Sezonu erken açıyorum ki, takımın kaynaşmasını, arkadaşlığını, birlikteliğini güçlendireyim. Mazeret üretmeden, takımın ahlak düzeyini yükselterek güzel işlere imza atmak için heyecanla yola çıkıyorum” dedi.
Bugün 11:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:47 TSİ )
Rakiplerimizden haberler | Karşıyaka 3.Lig’e hazırlanıyor…
3. Lig’de mücadele edecek KSK’de teknik direktör Ufuk İskender, elindeki malzemeyi doğru kullanıp güçlenerek İkinci Lig’e döneceklerini söyledi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:44 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz