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Rakiplerimizden haberler | Karşıyaka 3.Lig’e hazırlanıyor…

3. Lig’de mücadele edecek KSK’de teknik direktör Ufuk İskender, elindeki malzemeyi doğru kullanıp güçlenerek İkinci Lig’e döneceklerini söyledi.

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TFF 3. Lig'e düştükten sonra idealist, futbolu yaşam biçimi kabul etmiş tecrübeli teknik adam Ufuk İskender'i takımın başına getiren Karşıyaka geleceğe umutla bakıyor. İskender “Sezonu erken açıyorum ki, takımın kaynaşmasını, arkadaşlığını, birlikteliğini güçlendireyim. Mazeret üretmeden, takımın ahlak düzeyini yükselterek güzel işlere imza atmak için heyecanla yola çıkıyorum” dedi.

Bugün 11:44 TSİ - Spor

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