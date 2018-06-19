Direkt 2.Lig’e çıkarak yılların özlemini dindiren Darıca G.B.’nin muhtemel temsilcilerinden olan Menemen Belediye, Gazişehir’in usta forveti Özgürcan Özcan’la güçlenmek istiyor. TFF 2. Lig'de son iki sezondur Play-Off'a kalarak 1. Lig'e çıkmaya çok yaklaşan Menemen, forvet hattı için listesine tecrübeli golcü Özgürcan Özcan'ı aldı. Geçtiğimiz sezon Gazişehir ile 1. Lig'de Play-Off Finali oynama başarısını gösteren 30 yaşındaki forvet ile İzmir kulübünün kurmaylarının önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu kariyerinde, Kayseri, Sakarya, Rize, Adana, Karşıyaka, Denizlispor, Akhisarspor, Tavşanlı Linyit, Adana Demir, Boluspor, Giresun ve son olarak Gazişehir kulüplerinde forma giydi.
Bugün 11:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:48 TSİ )
Rakiplerimizden haberler | Menemen Belediye Özgürcan’ın peşinde
Direkt 2.Lig’e çıkarak yılların özlemini dindiren Darıca G.B.’nin muhtemel temsilcilerinden olan Menemen Belediye, Gazişehir’in usta forveti Özgürcan Özcan’la güçlenmek istiyor.
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Bugün 11:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz