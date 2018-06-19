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Faruk Denli'nin acı günü!

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli'nin kayınvalidesi Semahat Ateşyeri (75) vefat etti.

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Alınan bilgilere göre bir süredir rahatsız olan Faruk Denli'nin kayınvalidesi önceki gün aniden rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırılan Ateşyeri doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Semahat Ateşyeri'nin cenazesi Hereke Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Hereke'de toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına sabır dileriz.

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