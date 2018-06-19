MHP, kamyoncularla buluştu

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü kooperatif başkanları ve üyelerini Tramvay Kafe’deki kahvaltıda ağırladı. MHP Milletvekili Saffet Sancaklı’nın da eşlik ettiği kahvaltıya SS 152 Nolu Sıra Söğütler Mot. Taş. Koop. Gebze Başkanı Ahmet Çolak, SS 44 Nolu Yeniköy Koop. Başkanı Niyazi Kamış, SS Yarımca Mot. Taş. Koop. Başkanı Veysel Şenol, Uzunçiftlik Koop. Başkanı Aydın Mertyürek, Sumotaş Kooperatifi Başkanı Marika Mehmet Top, Yarımca 73 Koop. Başkanı Ercan Ayvaz, Arstaş Koop. Başkanı Zeki Batu, Köse Köyü Koop. Başkanı Ramazan Nemli, Köseköy Loj. Taş. Koop. Kenan Birgül, SS 4 Nolu Goodyear Taş Koop. Muhtar İsmail Özkar, Sezar Soydaş, SS 33 Nolu Derince Damperli Koop Başkanı Nezvat Çimen, SS 18 Nolu Derince Lojistik Koop. Başkanı Yılmaz Kaynak, SS 18 Nolu Derince Lojistik Koop Başkan Yardımcısı Mustafa Emin, SS 46 Nolu İhsaniye OTOB ve Min. Koop. Başkanı Özcan Karakoç, SS 53 Nolu Derince Halk Otob. ve Min. Karayolu Taşıma Koop. Başkanı Tevfik Özkara Aslan, SS 2 Nolu Karamürsel Küçük Oto. Koop. Başkanı Ahmet Utaş, SS 2 Nolu Karamürsel Koop. Hasan Gündüz, SS 128 Nolu Gölcük Şehir içi Koop. Başkanı Halil İbrahim Çelik katıldı.

YÜZDE 60’INI ÇÖZDÜK

Kahvaltı sonrası konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Şoför arkadaşlarımızın problemleri noktasında fikir alışverişi yapıyoruz. Şoför arkadaşlarımızın geçiş yollarında yaşadığı sıkıntıları giderme anlamında bir dizi rapor hazırladık bu raporları Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezimize ilettik. Seçim beyannamesinde olması gerektiğini belirttik. Seçim beyannamesi çıkmadan bağlantı yollarında sıkıntı yaşayan sorunların yüzde 60’ının giderildiğini hep beraber gördük. Sizlerle daha sık görüşmek ne yapmak istediğinizi öğrenmek istiyoruz. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımızı vergisiz yakıt verilmesi gerekiyor. Bu süreçte bu birlik ve beraberlik içerisinde hem ticaret hem siyaset yapanlar olarak 24 Haziran’da daha iyi konuma geleceğiz” dedi.

DESTEK BEKLİYORUZ

Ünlü sözlerinin devamında “MHP Kocaeli il başkanlığı olarak bizler arabalarımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını astık. İnandığımız için Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. MHP’nin mecliste güçlü olması lazım. Bu yüzden sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. 15 Temmuz gecesini düşündüğümüzde bir daha böyle günlerin yaşanmaması içim Cumhur ittifakına destek istiyoruz. Hem çocuklarınızın hem ticaretinizin geleceği için önemli bir seçim. Eskisi gibi saygın bir meslek olması için seçimlere Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy vermenizi istiyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. 15 Temmuz’da darbenin şekil değiştirmesinin ne kadar önem arz ettiğini gördük” şeklinde konuştu.

OY İTTİFAKI DEĞİLİZ

Ünlü’nün ardından söz alan MHP Milletvekili Saffet Sancaklı “Dertlerinizi, sıkıntılarınızı biliyoruz. Çözüm noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Mecliste ne kadar güçlü olursak o kadar sorun çözeriz. 33 vekilimizde 15 Temmuz sürecinden sonra Sayın genel başkanın hamleleriyle neler yaptığımızı gördünüz. 24’ündeki seçim diğer seçimlerden daha önemli bir seçim. Türkiye’nin geleceği, 50-100 senesinin yönünün çizileceği bir seçim. Cumhur İttifakı oy için kurulmadı. Bu ittifakın kurulma sebebi Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasının devam etmesidir. Artık konu parti meselesinden çıktı. Birinci turda ortak adayımız Recep Tayyip Erdoğan seçilmek zorunda ve MHP mecliste çok güçlü olmak zorunda” ifadelerini kullandı.