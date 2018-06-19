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Hereke’de metruk bina yıkımı

Körfez Belediyesi, Hereke’de terk edilmiş durumdaki metruk binanın yıkımını kontrollü şekilde gerçekleştirdi.

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Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Hereke’de terk edilmiş yapının yıkılmasıyla ilgili gelen talepler üzerine çalışma yaptı. Madde bağımlıları tarafından kullanıldığı öne sürülen yapının yıkımı için ekipler, gerekli yasal çalışmaların tamamlanması sonrasında çalışma başlattı. Güvenliğin sağlanmasıyla birlikte ekipler iş makineleriyle yapının yıkımını tamamladı. Mahalle sakinleri, tehlike arz eden yapının yıkılması ile ilgili Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti. Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, “İlçe genelinde kaçak yapıyla, metruk, tehlike arz eden, imara aykırı ve izinsiz kat çıkmalarla ilgili mücadele, ayrıca yapıların ruhsatlı olarak yapılması hususunda vatandaşlara bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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