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İtfaiye Terminal Müfrezesi yeni binası yapımı sürüyor

İzmit İtfaiye Grup Amirliği Terminal Müfrezesi yeni binasının yapımı devam ediyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal afetler, kazalar, kurtarma operasyonları gibi pek çok olayda etkin rol oynayan itfaiyecileri modern mekanlara kavuşturuyor. Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yanında yer alan Şehir İçi Otobüsleri Doğu terminali içinde inşa edilen müfreze binası olaylara anında müdahale edilebilecek şekilde yapılıyor. Çalışmaları devam eden projenin zemin kat kolon imalatı tamamlandı. Yapının birinci kat döşeme kalıp imalat işleri yapılıyor. Birinci kat döşeme donatı ve beton döküm imalatlarına ise kısa süre içinde geçilecek.

1.500 METREKARE ALANA İNŞA EDİLİYOR

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Yeni itfaiye müfreze binası 7 araçlık itfaiye aracı garajına sahip olacak. Bina bin 500 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Müfreze binası Kandıra Yolu ve Seymen Caddesi’nin kesiştiği terminal alanında yapılıyor. İzmit İtfaiye Grup Amirliği Terminal Müfrezesi binası bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa ediliyor. Yapının bodrum katı 154 metrekare, zemin katı 893 metrekare, 1. katı ise 460 metrekare olacak. Bodrum katta teknik merkezler yer alacakken, zemin katta 7 araçlık garaj, idari ofisler, yemekhane ve dinlenme odası bulunacak. Birinci katta ise yatakhaneler, spor salonu, eğitim salonu ve mescit yer alacak. Büyükşehir Belediyesi Kartepe ve Karamürsel’de de birer müfreze binası inşa ediyor. Binalar olaylara hızlı bir şekilde çıkış yapan itfaiyecilerin kullanımına uygun olacak şekilde inşa ediliyor.

Bugün 12:18 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

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