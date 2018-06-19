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Ölüm ilanı mahkemede delil sayıldı!

Yıldırım Holding’in patronu Mehmet Yıldırım’ın eski eşi Kiraz Ulusoy’un, boşanma davasında kocasının avukatlığını üstlenen K.U.’dan kazandığı 20 bin liralık tazminat davasının gerekçesi açıklandı. Ulusoy’un, eşinin ardından “Canım aşkım, Memom, sevgilim” diye ölüm ilanını da delil olarak sunduğu davanın gerekçesinde mahkeme, “Aldatmaya bilerek katılıyorsan sorumlusun” dedi.

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Geçen yıl hayatını kaybeden Kocaeli’nin en büyük limanlarından biri olan Yılport’un sahibi, Dilovası'nda bulunan Kömürcüler OSB’nin eski yönetim kurulu başkanı ve Yıldırım Holding’in patronu Mehmet Yıldırım’ın eski eşi Kiraz Ulusoy’un, boşanma davasında kocasının avukatlığını üstlenen K.U.’dan kazandığı 20 bin liralık tazminat davasının gerekçesi açıklandı.

"MEMOM, SEVİLİM" DİYE ÖLÜM İLANI...

Ulusoy’un, eşinin ardından “Canım aşkım, Memom, sevgilim” diye ölüm ilanını da delil olarak sunduğu davanın gerekçesinde mahkeme, “Aldatmaya bilerek katılıyorsan sorumlusun” dedi. Mahkeme, evli bir kimsenin evlilik dışı ilişkiye girmesinin diğer eşin sosyal ve kişilik değerlerine saldırı olduğunu belirtti. Mahkeme, aldatma eylemine evliliği bilerek katılan kişinin de aldatan eşle birlikte sorumlu olduğunu kaydetti.

İLAN DELİL OLARAK SUNULDU

Gazete Habertürk’ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, Yıldırım Holding’in sahibi Mehmet Yıldırım ile Kiraz Ulusoy çifti, 28 yıl evli kaldıktan sonra boşandı. Yıldırım’ı boşanma davasında holdingde çalışan avukat K.U. temsil etti. Ulusoy, 500 milyon dolarlık serveti bulunan eşine mal paylaşımı davası açtı. 5.5 yıl sonra boşanan Ulusoy, avukat K.U.’ya eski kocasıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Ulusoy, davaya avukatın eşinin ölümünden sonra verdiği ilanı da delil olarak sunmuştu.

Bugün 12:21 TSİ - Asayiş

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