Gölcük Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi adresinde bulunan Ayşegül Kayabaşı’nın yaklaşık 5 aydır işlettiği Onay Bayan Kuaföründe gece geç saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından alevleri kontol altına alarak yangını söndürdü. Yangıda tamamen yanan iş yeri kullanılamaz hale gelirken Kayabaşı’nın kredi çekerek açtığı öğrenilen iş yerinda yangının kundaklama nedeniyle çıkmış olabileceği öne sürüldü. Yaklaşık 20 bin TL zararı olan Kayabaşı’nın meydana gelen yangın olayı ile ilgili şikayetçi olduğu ve polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
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Kuafördeki yangında kundaklama şüphesi!
Gölcük Merkez Mahallesinde bulunan bir bayan kuaföründe çıkan yangın nedeniyle iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz