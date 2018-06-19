İşte İzmit'in ilk Millet Kıraathanesi

İzmit Belediyesi tarafından Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde millet kıraathanesi yapıldı. Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi’nin giriş katındaki millet kıraathanesinin tanıtımı 20 Haziran Çarşamba günü saat 16.00 da İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından gerçekleştirilecek. Kocaeli’de ilk olacak ve 09.00-22.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek millet kıraathanesinde dijital kütüphane bulunuyor. Ücretsiz çay, kahve ve çeşitli ikramların yapılacağı mekanda vatandaşlar zamanlarını en faydalı şekilde değerlendirecek.