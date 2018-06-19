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Kocaeli Devlet Hastanesi'ni 4. kez su bastı!

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini 4. kez su bastı.

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Kocaeli Devlet Hastanesi'ni yine su bastı! Öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak sonrasında kısa sürede hastane acilinin önü adeta yapay göle döndü. 4. kez su basan hastanenin acil girişi için henüz bir önlem alınmadı. Hastaneye gelen vatandaşlar ve ambulanslar, hastaneye girmekte zorluk çekti. Olay yerine gelen İSU ekipleri hastane bahçesindeki suyu tahliye etti. 

Bugün 12:55 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(3)
03

Erol Demirbek - vah vaaaahhh ne kadar eksik hesapsız yapılmış , yahu burası hastahane kim yapmış bunun yağmur suyu drenaj projesini . hastane adeta çevrenin su toplama çukuru haline gelmiş yazık ya . bu bina üstelik yeni bina ilk yağmurları bunlar henüz tıkanma vs. mazaretide olmaz vah vaaahh

Yanıtla . 0Beğen 19 Haziran 14:43
02

Dr Ersoy Kandemir - VALİ İSTİFA ETSİN!

Yanıtla . 0Beğen 19 Haziran 14:04
01

Onur - Milyarlık yatırım akılsızca yapılan işler ve sonuç ortada, önemli olan cukka değil mi gerisi ne olursa olsun hepimizin parası yatıyor orada

Bahanede hazırdır doğal afet demi sen eşşeğini sağlam kazığa bağla sonra Allah'a tevekkül et

Yanıtla . 0Beğen 19 Haziran 14:01
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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