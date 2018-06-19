Kocaeli Devlet Hastanesi'ni 4. kez su bastı!

Erol Demirbek - vah vaaaahhh ne kadar eksik hesapsız yapılmış , yahu burası hastahane kim yapmış bunun yağmur suyu drenaj projesini . hastane adeta çevrenin su toplama çukuru haline gelmiş yazık ya . bu bina üstelik yeni bina ilk yağmurları bunlar henüz tıkanma vs. mazaretide olmaz vah vaaahh