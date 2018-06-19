Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:19 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:23 TSİ )

Altın Kiraz’da final günü!

Bu yıl 7.’si düzenlenen Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda bu akşam final heyecanı yaşanacak.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yarı final maçlarında Dergah Ocakbaşı’nı 5-3 mağlup eden Vizyon İnşaat ile Kocaeli Taşköprülüler Derneği’ni 5-2 mağlup eden Hüner Teknik şampiyon olmak için kozlarını paylaşacak. Final maçını elit hakemlerimizden Kocaeli B Klasman Hakemi Sabit Selvi yönetecek.

KÖRFEZ BEKLİYOR

Şehrin en prestijli futbol turnuvalarından Altın Kiraz Dostluk Çim Halı Futbol Turnuvası’nda şampiyon bu akşam belli olacak. Körfez Alpaslan Türkeş Stadı yanında yer alan Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri’nde Vizyon İnşaat ile Hüner Teknik şampiyon olmak için sahaya çıkacak.Dev final saat 21.00’da başlayacak.

YILDIZ YAĞACAK

vizyon-insaat-1529403777.jpg?

Tertip Komite Başkanı Metin Özkan, bu yılki turnuvada da ezber bozmaya devam edecek. Yıldızların yağacağı final gününde önce şöhretler sahaya çıkacak. Şöhretlerde teknik adamlar Engin Korukır ve Güvenç Kurtar olacak. Öte yandan MHK Eski Başkanı Kocaeli’nin gururu Mustafa Çulcu, taklit ustası ve usta oyuncu İsmail Baki Tuncer, sanatçı Ruhi Sarı final gününü onurlandıracak.

ŞOV VAR ŞOV!

Galatasaray’ın eski yıldızlarından Papen Mustafa, Spiker Atakan Kurt, Survivor Atakan Ramazan Kalyoncu,Beşiktaş’ın eski kaptanlarından Ali Eren Beşerler, Kocaelispor’un eski futbolcularından İskender Köksal, Bursaspor’un unutulmaz kaptanı Selim Özer, ilimizden çok sayıda spor insanı, politikacı, STK başkanı ve Körfez halkı, Kocaeli’nin markası Altın Kiraz’ın finali gününde bir araya gelecek. Basın mensupları için akşam 18.30’da Esnaf Kefalet durağından araç kalkacak.

Bugün 13:19 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Marmara Bilge Okulları yaz okulu programı başladı mask
Marmara Bilge Okulları yaz okulu programı başladı
Kocaelispor'da tedirgin bekleyiş sürüyor mask
Kocaelispor'da tedirgin bekleyiş sürüyor
Bekirpaşa Master dur durak bilmiyor mask
Bekirpaşa Master dur durak bilmiyor
Gafurov, Çubuk’a ‘evet’ dedi… mask
Gafurov, Çubuk’a ‘evet’ dedi…
Serdar Zengin’in talibi çok… mask
Serdar Zengin’in talibi çok…
Rakiplerimizden haberler | Menemen Belediye Özgürcan’ın peşinde mask
Rakiplerimizden haberler | Menemen Belediye Özgürcan’ın peşinde
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Elon Musk, İzmit'e geliyor! mask
Elon Musk, İzmit'e geliyor!
İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları mask
İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları
İzmitli sevilen doktor kazada yaşamını yitirdi mask
İzmitli sevilen doktor kazada yaşamını yitirdi
Efe Tur'un sahibi vefat etti mask
Efe Tur'un sahibi vefat etti
Çayırova'da arsa satışları ortalığı karıştı! "Bu arsaları satın almayın!" mask
Çayırova'da arsa satışları ortalığı karıştı! "Bu arsaları satın almayın!"
Eve dönüş yolunda feci kazada can verdi! mask
Eve dönüş yolunda feci kazada can verdi!

GALERİ

İzmit Sanayi Sitesi de sağanaktan nasibi aldı! mask
İzmit Sanayi Sitesi de sağanaktan nasibi aldı!
CHP'den yeni nesil reklam filmi mask
CHP'den yeni nesil reklam filmi
Nicomedia Trekking’ten, hem doğa, hem tarih kokan bir yürüyüş… mask
Nicomedia Trekking’ten, hem doğa, hem tarih kokan bir yürüyüş…
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı! mask
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı!
Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de mask
Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de
HDP, Kocaeli mitingini tamamlandı mask
HDP, Kocaeli mitingini tamamlandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL