Altın Kiraz’da final günü!

Yarı final maçlarında Dergah Ocakbaşı’nı 5-3 mağlup eden Vizyon İnşaat ile Kocaeli Taşköprülüler Derneği’ni 5-2 mağlup eden Hüner Teknik şampiyon olmak için kozlarını paylaşacak. Final maçını elit hakemlerimizden Kocaeli B Klasman Hakemi Sabit Selvi yönetecek.

KÖRFEZ BEKLİYOR

Şehrin en prestijli futbol turnuvalarından Altın Kiraz Dostluk Çim Halı Futbol Turnuvası’nda şampiyon bu akşam belli olacak. Körfez Alpaslan Türkeş Stadı yanında yer alan Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri’nde Vizyon İnşaat ile Hüner Teknik şampiyon olmak için sahaya çıkacak.Dev final saat 21.00’da başlayacak.

YILDIZ YAĞACAK

Tertip Komite Başkanı Metin Özkan, bu yılki turnuvada da ezber bozmaya devam edecek. Yıldızların yağacağı final gününde önce şöhretler sahaya çıkacak. Şöhretlerde teknik adamlar Engin Korukır ve Güvenç Kurtar olacak. Öte yandan MHK Eski Başkanı Kocaeli’nin gururu Mustafa Çulcu, taklit ustası ve usta oyuncu İsmail Baki Tuncer, sanatçı Ruhi Sarı final gününü onurlandıracak.

ŞOV VAR ŞOV!

Galatasaray’ın eski yıldızlarından Papen Mustafa, Spiker Atakan Kurt, Survivor Atakan Ramazan Kalyoncu,Beşiktaş’ın eski kaptanlarından Ali Eren Beşerler, Kocaelispor’un eski futbolcularından İskender Köksal, Bursaspor’un unutulmaz kaptanı Selim Özer, ilimizden çok sayıda spor insanı, politikacı, STK başkanı ve Körfez halkı, Kocaeli’nin markası Altın Kiraz’ın finali gününde bir araya gelecek. Basın mensupları için akşam 18.30’da Esnaf Kefalet durağından araç kalkacak.