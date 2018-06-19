KASKF’DEN müjde… Diğer kulüplere de ödeme yapılacak!

Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve KASKF Başkanı Murat Aydın’ın da hazır bulunduğu törende, 74 kulübe 6 bin 100’er lira ödeme yapılmıştı. Bayrama mutlu giren kulüplerin dışında kalanlar ise ‘bize yok mu?’ derken, futbol dışında bir başka branşı da bulunan kulüplere ödeme yapıldığı hatırlatıldı.

AYDIN AÇIKLAMA YAPTI…

Yardımların diğer kulüpler bazında da devam edeceğini müjdeleyen KASKF Genel Başkanı Aydın “Öncelikle futbol dışında bir branşta daha hizmet veren kulüplerimize ödeme yaptık. Ancak bu başkalarına ödeme yapmayacağız anlamına gelmesin. Daha önce de açıkladığımız gibi, diğer kulüplerimize de destek vereceğiz. Onlara da kurban bayramı öncesinde ödeme yapmaya çalışacağız” dedi.