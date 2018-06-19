Marmara Bilge Okulları yaz okulu programı başladı

Öğrenciler yoğun okul temposundan çıkıp sporun ve sanatın keyfini çıkarıyor. Her ayrıntı çocuklar için bir yaşam deneyimi olacak şekilde planlanmış; uzman antrenörler tarafından sunulan program çerçevesinde çocuklar eğlenerek öğreniyor. Yaz Okulunda her yaşa özel programlarla kız ve erkek öğrencilerin ilgisi doğrultusunda seçebileceği farklı branşlar yer alıyor. 5-11 yaş arasındaki çocuklar sportif becerilerini geliştirerek, yeteneklerinin farkına varıyor.

BİR ÇOK BRANŞTA EĞİTİM VAR…

Voleybol, yüzme, jimnastik, basketbol, tenis, satranç ve müzik gibi farklı branşlarla dolu dolu bir yaz geçirerek, hepsi alanında uzman antrenörlerle kendilerini geliştirme şansı yakalıyor. Yaz okulunda sabah 09.00 – 17.00 saatleri arasında, ister tüm branşlarda veya tek branş olarak eğitim alma şansı bulunuyor.