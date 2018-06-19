Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:43 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:45 TSİ )

Marmara Bilge Okulları yaz okulu programı başladı

Marmara Bilge Okulları Darıca Ana Kampüsü,   Galatasaray Spor Kulübü Yaz Okulu’na ev sahipliği yapıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Öğrenciler yoğun okul temposundan çıkıp sporun ve sanatın keyfini çıkarıyor. Her ayrıntı çocuklar için bir yaşam deneyimi olacak şekilde planlanmış; uzman antrenörler tarafından sunulan program çerçevesinde çocuklar eğlenerek öğreniyor. Yaz Okulunda her yaşa özel programlarla kız ve erkek öğrencilerin  ilgisi doğrultusunda  seçebileceği farklı branşlar yer alıyor. 5-11 yaş arasındaki çocuklar sportif becerilerini geliştirerek, yeteneklerinin farkına varıyor. 

BİR ÇOK BRANŞTA EĞİTİM VAR…

Voleybol, yüzme, jimnastik, basketbol, tenis, satranç ve müzik  gibi farklı branşlarla  dolu dolu  bir yaz geçirerek, hepsi alanında uzman  antrenörlerle  kendilerini  geliştirme şansı yakalıyor. Yaz okulunda sabah 09.00 – 17.00 saatleri arasında, ister tüm branşlarda veya tek branş olarak eğitim alma şansı bulunuyor.

Bugün 13:43 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Marmara Bilge Okulları yaz okulu programı başladı mask
Marmara Bilge Okulları yaz okulu programı başladı
Kocaelispor'da tedirgin bekleyiş sürüyor mask
Kocaelispor'da tedirgin bekleyiş sürüyor
Bekirpaşa Master dur durak bilmiyor mask
Bekirpaşa Master dur durak bilmiyor
Gafurov, Çubuk’a ‘evet’ dedi… mask
Gafurov, Çubuk’a ‘evet’ dedi…
Serdar Zengin’in talibi çok… mask
Serdar Zengin’in talibi çok…
Rakiplerimizden haberler | Menemen Belediye Özgürcan’ın peşinde mask
Rakiplerimizden haberler | Menemen Belediye Özgürcan’ın peşinde
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Elon Musk, İzmit'e geliyor! mask
Elon Musk, İzmit'e geliyor!
İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları mask
İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları
İzmitli sevilen doktor kazada yaşamını yitirdi mask
İzmitli sevilen doktor kazada yaşamını yitirdi
Efe Tur'un sahibi vefat etti mask
Efe Tur'un sahibi vefat etti
Çayırova'da arsa satışları ortalığı karıştı! "Bu arsaları satın almayın!" mask
Çayırova'da arsa satışları ortalığı karıştı! "Bu arsaları satın almayın!"
Eve dönüş yolunda feci kazada can verdi! mask
Eve dönüş yolunda feci kazada can verdi!

GALERİ

İzmit Sanayi Sitesi de sağanaktan nasibi aldı! mask
İzmit Sanayi Sitesi de sağanaktan nasibi aldı!
CHP'den yeni nesil reklam filmi mask
CHP'den yeni nesil reklam filmi
Nicomedia Trekking’ten, hem doğa, hem tarih kokan bir yürüyüş… mask
Nicomedia Trekking’ten, hem doğa, hem tarih kokan bir yürüyüş…
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı! mask
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı!
Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de mask
Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de
HDP, Kocaeli mitingini tamamlandı mask
HDP, Kocaeli mitingini tamamlandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL