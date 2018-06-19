Bayram tatili sonrasında hemen çalışmalara yeniden başlayan takım, Ersin Karaş başkanlığında, boş vakit buldukça bir araya geliyor. Önceki akşam da Ferruh Duygu Tesisleri’nde bir araya gelen Bekirpaşalı Masterlar, yeni sezon öncesi hazırlıklarını aralıksız olarak devam etme kararı aldı.
Bugün 13:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:45 TSİ )
Bekirpaşa Master dur durak bilmiyor
Yeni kurulmasına rağmen ses getiren Bekirpaşa Master takımı, bir an olsun boş durmuyor.
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Bugün 13:44 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz