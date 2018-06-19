Bekirpaşa Master dur durak bilmiyor

Bayram tatili sonrasında hemen çalışmalara yeniden başlayan takım, Ersin Karaş başkanlığında, boş vakit buldukça bir araya geliyor. Önceki akşam da Ferruh Duygu Tesisleri’nde bir araya gelen Bekirpaşalı Masterlar, yeni sezon öncesi hazırlıklarını aralıksız olarak devam etme kararı aldı.