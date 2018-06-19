Gafurov, Çubuk’a ‘evet’ dedi…

Geçtiğimiz sezon forma giydiği Gebzespor’da hiçbir maçı kaçırmayan, hepsinde de 90 dakika forma giyerek Gebzespor’un şampiyonluğuna direkt katkı sunan Asror Gafurov, yeni adresini belirledi. Yabancı futbolcu statüsünde olması sebebiyle 3.Lig’de forma giyemeyen Özbek oyuncu, Ankara’nın BAL takımlarından Çubukspor’a transfer oldu. Hatırı sayılır bir transfer ücreti karşılığında Ankara ekibine imza atan 23 yaşındaki ön liberoya yeni takımında başarılar diliyoruz.