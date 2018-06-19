Geçtiğimiz sezon forma giydiği Gebzespor’da hiçbir maçı kaçırmayan, hepsinde de 90 dakika forma giyerek Gebzespor’un şampiyonluğuna direkt katkı sunan Asror Gafurov, yeni adresini belirledi. Yabancı futbolcu statüsünde olması sebebiyle 3.Lig’de forma giyemeyen Özbek oyuncu, Ankara’nın BAL takımlarından Çubukspor’a transfer oldu. Hatırı sayılır bir transfer ücreti karşılığında Ankara ekibine imza atan 23 yaşındaki ön liberoya yeni takımında başarılar diliyoruz.
Bugün 13:45 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:46 TSİ )
Gafurov, Çubuk’a ‘evet’ dedi…
Geçtiğimiz sezon forma giydiği Gebzespor’da hiçbir maçı kaçırmayan, hepsinde de 90 dakika forma giyerek Gebzespor’un şampiyonluğuna direkt katkı sunan Asror Gafurov, yeni adresini belirledi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:45 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz