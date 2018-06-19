Serdar Zengin’in talibi çok…

Büyütmek için resme tıklayın

Arapçeşmespor’daki ilk senesinde attığı 17 golle mor-yeşilli ekibin Amatör Süper Futbol Ligi’ne çıkmasına katkı sunan hücum oyuncusu, geçen sezonda rakip ağlara bıraktığı 16 golle adından söz ettirmişti. Arapçeşmespor ile yollarını ayıran Serdar’ın, yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. 1988 doğumlu futbolcunun hedefi şampiyonluğa oynayan bir takım ile anlaşmak.