Arapçeşmespor’daki ilk senesinde attığı 17 golle mor-yeşilli ekibin Amatör Süper Futbol Ligi’ne çıkmasına katkı sunan hücum oyuncusu, geçen sezonda rakip ağlara bıraktığı 16 golle adından söz ettirmişti. Arapçeşmespor ile yollarını ayıran Serdar’ın, yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. 1988 doğumlu futbolcunun hedefi şampiyonluğa oynayan bir takım ile anlaşmak.
Bugün 13:45 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:47 TSİ )
Serdar Zengin’in talibi çok…
Son iki sezondur Arapçeşmespor’da forma giyen Serdar Zengin’i, bölgemizden birçok Amatör Süper Lig takımı, radarına aldı.
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Bugün 13:45 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz