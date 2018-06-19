Her konuda anlaşmaya varılan sağ bek, Çayırovaspor’a habere göndererek Doğantepe’de kalacağını bildirdi. Yine aynı takımdan anlaşılan Orhan da aynı gerekçeyle affını istemişti. Böylece yeşil-siyahlıların dış transferde renklerine bağladığı oyuncu sayısı 11’den 9’a düştü.
Bugün 13:46 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:47 TSİ )
Ova’da ikinci fire: Bayram…
Çayırovaspor, Doğantepe’den söz kestiği Bayram’ın transferini resmiyete dökemedi.
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Bugün 13:46 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz