Ova’da ikinci fire: Bayram…

Her konuda anlaşmaya varılan sağ bek, Çayırovaspor’a habere göndererek Doğantepe’de kalacağını bildirdi. Yine aynı takımdan anlaşılan Orhan da aynı gerekçeyle affını istemişti. Böylece yeşil-siyahlıların dış transferde renklerine bağladığı oyuncu sayısı 11’den 9’a düştü.