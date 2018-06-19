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İzmit sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı!

Kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle, bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı

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İzmit'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle D-100 Karayolu'nın şehir merkezinden geçen kesimiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşması sonucu araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su biriken yerlerden geçmek isterken araçları arızalanan bazı sürücüler, mahsur kaldı. Yol ortasında arızalanan bazı araçlar ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerine sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

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Yorumlar

(2)
02

Dr Ersoy Kandemir - Bu REZİLLİKLER BİLİN BAKALIM SANDIKTA kimleri nasıl PATLATACAK!

Yanıtla . 0Beğen 19 Haziran 14:01
01

ahmet - büyükşehir çalışıyor

Yanıtla . 0Beğen 19 Haziran 13:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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