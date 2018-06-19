Birlikte alkol aldığı arkadaşını vurdu!

Alınan bilgiye göre İzmit Bekirdere Mahallesinde 15 Haziran günü meydana gelen olayda Sebahattin Akdeniz (48) ile 15 senelik arkadaşı M.K. birlikte alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. üzerindeki tabancayla Akdeniz’e ateş etti. Yaralanan Sebahattin Akdeniz, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılırken M.K. ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından aranan M.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İzmit Bekirdere Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.K. adliyeye sevk edildi.