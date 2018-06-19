Alınan bilgiye göre İzmit Bekirdere Mahallesinde 15 Haziran günü meydana gelen olayda Sebahattin Akdeniz (48) ile 15 senelik arkadaşı M.K. birlikte alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. üzerindeki tabancayla Akdeniz’e ateş etti. Yaralanan Sebahattin Akdeniz, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılırken M.K. ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından aranan M.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İzmit Bekirdere Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.K. adliyeye sevk edildi.
Bugün 14:01 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:02 TSİ )
Birlikte alkol aldığı arkadaşını vurdu!
İzmit Bekirdere Mahallesinde birlikte alkol aldıktan sonra tartışıtğı yakın arkadaşını tabancayla yaralayan kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Bugün 14:01 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz