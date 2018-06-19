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Vatandaşlar kaçacak yer aradı!

Kocaeli’de bir anda bastıran ve yaklaşık 40 dakika süren yoğun sağanak yağmur, yol ve binalarda sel baskınlarına neden olurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Kocaeli’de bir anda bastıran sağanak yağmur, etkisini özellikle İzmit ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissettirdi. Yaklaşık 40 dakika süren yağmur, su baskınlarına neden olurken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalanınca kaçacak yer aradı. Kimi vatandaş yağmurdan korunmak için otobüs durakları, kafeler ve bina önlerine sığınırken, kimisi ise karton ve market poşetleri ile bardaktan boşalırcasına yağan yağmurdan korunmaya çalıştı.

Su baskınlarına neden oldu

İzmit’te etkisini yoğun olarak hissettiren yağmur, su baskınlarına neden oldu. D-100 Yanyol ve Kocaeli Devlet Hastanesi başta olmak üzere birçok bölgede yaşanan sel baskınları sonrasında ekipler, harekete geçti. Su baskınının meydana geldiği D-100 Yanyolunda vatandaşlar trafikte zorluk çekti. Yolda kalan bir otomobil, olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırıldı. Yaşanan su baskınları sonrasında harekete geçen itfaiye, İSU ve belediye ekipleri, baskınların meydana alanlarda meydana gelen suları tahliye etti.

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