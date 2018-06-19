Çöp fabrikasında yeni gelişme... Yarın bölgeye gidecekler

CHP Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Tarım Orman İş Sendikası, Umuttepe'de yapılması planlanan evsel katı atık yakma tesisinin inşası için kesilecek 10 binden fazla ağacı kurtarmak doğrultusunda bir eylem planı hazırladı. Yarın (Çarşamba) saat 11.00’de Kocaeli Akademik Odalar Birliği’nin de (KAOB) katılımıyla oluşturulan teknik heyetle birlikte tesisin yapılması planlanan Umuttepe mevkiinde bulunan İzmit Orman Depo alanının olduğu bölgeye gidilerek, incelemeler yapılacak ve aynı zamanda ağaç katliamının önüne geçebilmek adına ağaçlara birer kimlik verilecek.

11.00'DA UMUTTEPE'YE HAREKET EDİLECEK

Teknik Heyet tesisin kurulmasının doğuracağı zararlar konusunda daha önce KAOB’un hazırladığı raporu inceleyerek, bilgi alışverişinde bulunacak ve kamuoyunu bilgilendirecek. 20 Haziran Çarşamba günü saat 11.00’de Yenicuma Camii’nin önünden Umuttepe'ye hareket edilecek. CHP Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı, Diş Hekimi Müzeyyen Topçu Tan, tüm Kocaelilileri ağaçlara sahip çıkmaya davet etti.

Teknik heyette yer alan isimler:

1- Doç Dr. Yücel Çağlar

2-Prof Dr. Doğan Kantarcı

3-Prof Dr. Metin Sarıbaş

4-Orm Yük Müh. Mustafa zengin

5-Dr. Mehmet Başaran

6- Prof Dr. Ünal Akkemik

7-Prof Dr. Miktad Kadıoğlu

8-Prof Dr .Necmi Aksoy

9- Prof Dr. Ömer Karbaba

10- Prof Dr. Alaaddin Bobat

11-Ziraat Müh. Özgür Yılmaz

12-Çevre Müh. Sait Ağdacı

13-Kimya Müh. M. Halim Karabekir

14- Harita Müh. Murat Selim Çepni

15-Jeoloji Müh. Niyazi Temizkan

16- Diş Hekimi Müzeyyen Topçu Tan