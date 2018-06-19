Haydi Kocaeli curling şölenine!

İzmit Olimpik Buz Spor Sarayı’nda gerçekleşecek olan organizasyonun seremonisinin öğlen 12.00’da yapılacağı belirtilmişti. Ancak saatte bir değişiklik de olabilir.3 grupta toplam 15 kulübün yarışacağı turnuvanın final gününde İzmit’in kurtuluşu da kutlanacak.

20-28 HAZİRAN KOCAELİ CURLING TURNUVASI GRUPLARI

A GRUBU

Kocaeli Buz Sporları Kulübü

Bithynia Spor Kulübü

Enerji Gençlik

Kocaeli Engelsiz

Körfez Buz Sporları

B GRUBU

Kocaeli Olimpik Sporcular

Yarımca Curling

Map Kavaklı

Marmara Buz Sporları

Ata Buz Sporları

C GRUBU

Kıvılcım Spor Kulübü

Elite Spor Kulübü

Buz 41 Spor Kulübü

Akpro Mühendislik

Kocaeli GHSK