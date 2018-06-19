Haydi Kocaeli curling şölenine!

İzmit Olimpik Buz Spor Sarayı’nda gerçekleşecek olan organizasyonun seremonisinin öğlen 12.00’da yapılacağı belirtilmişti. Ancak saatte bir değişiklik de olabilir.3 grupta toplam 15 kulübün yarışacağı turnuvanın final gününde İzmit’in kurtuluşu da kutlanacak.
20-28 HAZİRAN KOCAELİ CURLING TURNUVASI GRUPLARI
A GRUBU
Kocaeli Buz Sporları Kulübü
Bithynia Spor Kulübü
Enerji Gençlik
Kocaeli Engelsiz
Körfez Buz Sporları
B GRUBU
Kocaeli Olimpik Sporcular
Yarımca Curling
Map Kavaklı
Marmara Buz Sporları
Ata Buz Sporları
C GRUBU
Kıvılcım Spor Kulübü
Elite Spor Kulübü
Buz 41 Spor Kulübü
Akpro Mühendislik
Kocaeli GHSK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz