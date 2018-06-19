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Doğantepespor yabana atılmamalı!

BAL takımlarımızdan Doğantepespor yeni sezon öncesi kadro kurma hazırlıklarını sürdürüyor.

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Başiskele ekibi transferde ince eleyip sık dokurken, yeni sezonun tüm BAL takımları için zor geçeceğini iyi biliyor.

KALECİ ÖNDER AYRILDI

Doğantepespor iç transferde istemese de fire veriyor. Geride bıraktığımız sezon Doğantepespor’da forma giyen deneyimli kaleci Önder Tiryaki, Doğantepespor’dan ayrıldı. Gölbaşı, Kütahya, Aliağa Petkim, Bafra, Gebze, Ankara Beypazarı, Çankırı, Çamlıdere, İzmit Belediye, Afjet Afyon, Erdek ve Alaçatı takımlarının da kalesini başarı ile koruyan Önder, teklifleri değerlendirme başladı.

RECEP VE İSMAİL’İ TUTMAK İSTİYORLAR

Öte yandan Doğantepeekibi geçen sezon da forma giyen orta saha oyuncusu Orhan Şenmemişve başarılı sağ bek Bayram Can ile yeniden anlaştı. Takımda Kaptan Murat Tiryaki Kartepe’ye, Şükrü Can da Bartın’a transfer olmuştu. İç transferde Recep Serkan ve İsmail İrvasa ile temaslar devam ediyor.

TOPÇU AĞABEYLİK YAPACAK

Dış transferde Maşukiyeli İshak Topçu ile anlaşan Doğantepe ekibiniKocaelispor’un da eski futbolcularından Murat Şahin çalıştırıyor. Ağustos’un ilk haftası sezonu açacağı ön görülen Doğantepespor, dış transferde 4-5 etkili ismi kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan takımın Bolu’da kamp yapacağı da öğrenildi.

Bugün 15:30 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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