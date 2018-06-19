Körfezspor’da futbolcular serbest kalmaya başladı

Kırmızı Beyazlı ekipte kısa vadede nasıl bir politika uygulanacağı merak konusu.

HOCA DA BELLİ DEĞİL…

Transferi açmak için girişimlerin devam ettiği şirkette Sportif Direktör Çağrı Arslan tüm yükü omuzlamış durumda. Fenerbahçeli eski futbolcu Mehmet Aurelio ile yapılan görüşmenin ardından Brezilyalı ile ikinci bir temas sağlanmadı. Yeni teknik adamın kim olacağı konusunda da bir netlik söz konusu değil.