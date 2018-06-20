Süper Amatör Lig’in yeni takımlarından ArslanbeyBelediyespor Kulübü’nün olağan üstü genel kurulu bugün yapılacak. Yaklaşık 150 üyesi bulunan Sarı Lacivertli ekibin kongresiArslanbey Kültür Merkezi’nde saat 16.00’da başlayacak. Mevcut Başkan Bülent Sarı’nın tek liste ile seçime gireceği genel kurulda yönetime yeni isimler alınacak ve yönetim kurulu 22 kişiden oluşacak.
Bugün 05:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 15:33 TSİ )
Arslanbey Belediye’de bugün, kongre günü…
Süper Amatör Lig’in yeni takımlarından ArslanbeyBelediyespor Kulübü’nün olağan üstü genel kurulu bugün yapılacak.
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Bugün 05:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz