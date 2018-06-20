Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 05:00 TSİ- Spor ( G : Dün 15:33 TSİ )

Arslanbey Belediye’de bugün, kongre günü…

Süper Amatör Lig’in yeni takımlarından ArslanbeyBelediyespor Kulübü’nün olağan üstü genel kurulu bugün yapılacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Süper Amatör Lig’in yeni takımlarından ArslanbeyBelediyespor Kulübü’nün olağan üstü genel kurulu bugün yapılacak. Yaklaşık 150 üyesi bulunan Sarı Lacivertli ekibin kongresiArslanbey Kültür Merkezi’nde saat 16.00’da başlayacak. Mevcut Başkan Bülent Sarı’nın tek liste ile seçime gireceği genel kurulda yönetime yeni isimler alınacak ve yönetim kurulu 22 kişiden oluşacak.

Bugün 05:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kocaelispor'da tedirgin bekleyiş sürüyor mask
Kocaelispor'da tedirgin bekleyiş sürüyor
Körfezspor’da futbolcular serbest kalmaya başladı mask
Körfezspor’da futbolcular serbest kalmaya başladı
Gafurov, Çubuk’a ‘evet’ dedi… mask
Gafurov, Çubuk’a ‘evet’ dedi…
Marmara Bilge Okulları yaz okulu programı başladı mask
Marmara Bilge Okulları yaz okulu programı başladı
Doğantepespor yabana atılmamalı! mask
Doğantepespor yabana atılmamalı!
Serdar Zengin’in talibi çok… mask
Serdar Zengin’in talibi çok…
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Elon Musk, İzmit'e geliyor! mask
Elon Musk, İzmit'e geliyor!
İzmitli sevilen doktor kazada yaşamını yitirdi mask
İzmitli sevilen doktor kazada yaşamını yitirdi
Efe Tur'un sahibi vefat etti mask
Efe Tur'un sahibi vefat etti
Çayırova'da arsa satışları ortalığı karıştı! "Bu arsaları satın almayın!" mask
Çayırova'da arsa satışları ortalığı karıştı! "Bu arsaları satın almayın!"
Bayram eğlencesinde CİNAYET! mask
Bayram eğlencesinde CİNAYET!
1 milyarlık vurgunda alacaklılar Kocaeli'deki tesisleri bastı! mask
1 milyarlık vurgunda alacaklılar Kocaeli'deki tesisleri bastı!

GALERİ

Kocaeli'nin kızı Meral Akşener, memleketinde! mask
Kocaeli'nin kızı Meral Akşener, memleketinde!
İzmit Sanayi Sitesi de sağanaktan nasibi aldı! mask
İzmit Sanayi Sitesi de sağanaktan nasibi aldı!
CHP'den yeni nesil reklam filmi mask
CHP'den yeni nesil reklam filmi
Nicomedia Trekking’ten, hem doğa, hem tarih kokan bir yürüyüş… mask
Nicomedia Trekking’ten, hem doğa, hem tarih kokan bir yürüyüş…
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı! mask
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı!
Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de mask
Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL