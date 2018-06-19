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Köpeği vuran müezzin SERBEST!

Körfez'de bir köpeği tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Tütünçiftlik Sahili'nde sahipsiz bir köpeğe tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli F.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Müezzin olduğu iddia edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

Korkutmak için ateş açmış!

Polis olay yerinde incelemelerde bulunarak, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Tütünçiftlik Sahil Mescidi'nde gönüllü müezzinlik yaptığı ve aynı zamanda müteahhit olan F.D.'nin ifadesinde, köpeğin tavuklarına saldırdığını, çocuklarını korkuttuğunu belirterek, korkutmak için ateş açtığını, yaralandığını görünce peşinden gitmek istediğini ancak yetişemediğini, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay nasıl olmuştu?

Tütünçiftlik sahilinde yürüyen bir vatandaş, vapur iskelesi mevkisinde bir sokak köpeğinin yerde kanlar içinde yattığını fark etmiş. Vatandaşlar tarafından veterinere götürülen yaralı köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Durumun polise bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, görgü tanıklarının ifadesi üzerine köpeğin göğsüne demir sapladığı iddia edilen F.D'yi gözaltına almıştı.

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Yorumlar

(2)
02

Yasmin - Bu vatandaş müezzin değildir.. Bu caminin müezzinlik kadrosuda yoktur...sadece bu haber camilere yönelik karalamamdır...bilginize

Yanıtla . 0Beğen 19 Haziran 18:29
01

Hakan - Nasıl bir müslümanlık nasıl bir müezzinlik ? Görevi bırakmalı acilen içinde şiddet barındıran bir varlık bu mesleği yapmamalı. Yazıklar olsun sana her kimsen

Yanıtla . 2Beğen 19 Haziran 16:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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