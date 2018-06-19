Köpeği vuran müezzin SERBEST!

Edinilen bilgiye göre, Tütünçiftlik Sahili'nde sahipsiz bir köpeğe tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli F.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Müezzin olduğu iddia edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.
Korkutmak için ateş açmış!
Polis olay yerinde incelemelerde bulunarak, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Tütünçiftlik Sahil Mescidi'nde gönüllü müezzinlik yaptığı ve aynı zamanda müteahhit olan F.D.'nin ifadesinde, köpeğin tavuklarına saldırdığını, çocuklarını korkuttuğunu belirterek, korkutmak için ateş açtığını, yaralandığını görünce peşinden gitmek istediğini ancak yetişemediğini, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Olay nasıl olmuştu?
Tütünçiftlik sahilinde yürüyen bir vatandaş, vapur iskelesi mevkisinde bir sokak köpeğinin yerde kanlar içinde yattığını fark etmiş. Vatandaşlar tarafından veterinere götürülen yaralı köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Durumun polise bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, görgü tanıklarının ifadesi üzerine köpeğin göğsüne demir sapladığı iddia edilen F.D'yi gözaltına almıştı.
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Yorumlar
(2 )
Yasmin - Bu vatandaş müezzin değildir.. Bu caminin müezzinlik kadrosuda yoktur...sadece bu haber camilere yönelik karalamamdır...bilginize
Hakan - Nasıl bir müslümanlık nasıl bir müezzinlik ? Görevi bırakmalı acilen içinde şiddet barındıran bir varlık bu mesleği yapmamalı. Yazıklar olsun sana her kimsen
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