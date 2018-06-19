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Ercüment Şahin’e personelinden vefa

Kandıra Belediyesi eski Başkanı Ercüment Şahin, belediye başkanı olduğu dönemde işe aldığı ekip arkadaşları tarafından yemekte ağırlandı.

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Kandıra Belediyesi eski Başkanlarından Ercüment Şahin, görev yaptığı dönem içerisinde ekibine 40 kişi alarak çalışmaların hızlanmasını sağlamıştı. Yıllar geçmesine rağmen Kandıra Belediyesi’nde çalışmalarına devam eden çalışanlar, eski Belediye Başkanı Ercüment Şahin’i unutmadı. Belediye personeli vefa örneği göstererek Şahin’i Ayyıldız Restoran’da ağırladı.  Eski mesai arkadaşları uzun süre sohbet ederek eski günleri yâd etti. Şahin ise personeliyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, kendilerine bu özel akşam için teşekkür etti.

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