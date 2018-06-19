Akça Koca Platformu’ndan Büyükkaya’ya ziyaret

Akça Koca Kültür Platformu üyeleri, eski Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya’yı Maşukiye’deki evinde ziyaret etti. Akça Koca Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu ve üyeler, Dr. Büyükkaya ile bayramlaşarak Babalar Günü’nü de kutladı.

BÜYÜKKAYA’NIN KIZI VE TORUNU DA VARDI

Müjgan ve Dr. Alaattin Büyükkaya ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Dr. İsmail Çapçı, Emre İpekli ve Dr. Oktay Taşolar ile eş ve çocukları katıldı. Dr. Büyükkaya’nın ABD’den bayram iznine gelen kızı Betül Delibalta ve torunu Kerem Delibalta da ziyarette hazır bulundu.