İshakçılar’da Mehmetçik unutulmadı

Ramazan Bayramı dolayısıyla İshakçılar’a bir dizi ziyaret gerçekleştiren AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, AKP İlçe Başkanı İbrahim Şirin ve teşkilat mensupları, İshakçılar İlçe Jandarma Komutanlığı'na da konuk oldu. Kısa bir süre önce Gebze İlçe Jandarma Komutanı olarak yeni görevine atanan Yüzbaşı Barış Eke de ziyaretleri için konuklarına teşekkür ederek, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

“CANLARINI ORTAYA KOYUYORLAR”

Ziyaret ettiği İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan askerlerle tek tek tokalaşıp bayramlarını kutlayan Başkan Ali Haydar Bulut, “Bizler projelerimizle vatandaşlarımıza hizmet ederken, polisimiz ve askerimiz de memleketimizin huzuru için canlarını ortaya koyuyorlar. Bu anlayışla ülkemizin huzuru için görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum” dedi. Milletvekili Zeki Aygün de jandarma teşkilatının bayramını kutlayarak, “Bizler bayramları huzur içerisinde kutlayıp, evimizde rahat uyuyabiliyorsak bunu emniyet güçlerimize borçluyuz” dedi.