İl Sağlık Müdürlüğü ‘Sıfır Atık Projesi’ni önemsiyor

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Valilik Yerleşkesi hizmet binası bünyesinde oluşturulan kapsamlı bilgilendirme ve atık toplama standı ile Kocaeli'de bir ilke imza atıldı.

ÇEVRE DOSTU HASTANE BELGESİ

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Çevre Yönetim Birimi koordinatörlüğünde oluşturulan Sıfır Atık Projesi bilgilendirme standı ve atık toplama noktasında, atıkların kaynağında doğru şekilde ayrılarak ekonomik değeri olan atıkların geri dönüşüme kazandırılması hedeflenmekte, üretilen atık miktarı azaltılmakta ve çevre kirliliği önlenmekte, atıkların sanayide hammadde olarak kullanılması ile enerji tasarrufu sağlanmakta ve doğal kaynakların kullanımı azalmakta, böylece milli ekonomiye katkı sağlanmakta. İl Sağlık Müdürlüğü’nde ayrıca tüm sağlık kuruluşlarına “Çevre Dostu Hastane” belgesi alınabilmesi için gerekli olan çalışmaların başlatıldığı da bildirildi.