Gebze Uydusu ABD’de fırlatıldı

Amerikan Uzay Kurumu (AAS), Amerikan Uçak ve Uzay Enstitüsü (AIAA) tarafından düzenlenen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) desteklediği, tasarla, yap, fırlat konseptli CanSat uydu yarışması yapıldı. Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Robotik ve Otomasyon Kulübü öğrencilerinden oluşan 'GTU-SAT Takımı' ilk kez katıldıkları yarışmanın finalinde üniversiteyi ve ülkemizi başarıyla temsil etti.

“ZORLU VE TEMPOLU SÜREÇ”

Dünyanın en saygın üniversitelerinin katıldığı uzay etkinliklerinden biri sayılan Cansat Competition’a birçok değerlendirmeyi aşarak katılan GTU-SAT Takımı üyeleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Texas Stephenville’de gerçekleşen yarışmayı da başarıyla tamamlayarak ülkemize geri döndüler. Takım lideri GTÜ öğrencisi Muhammet İkbal Elek, "Üniversitemizin adını taşıyan ilk uydumuzu gökyüzüyle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çok zorlu ve tempolu bir süreç atlattık. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.