Bilim Merkezi ve Kâğıt Müzesi yazın da açık

Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi güz döneminde olduğu gibi, yaz döneminde de faaliyetlerine devam ediyor. Bilim Merkezi ve Seka Kâğıt Müzesi yaz tatili boyunca birçok atölye, eğitim kursları ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacak. Dop dolu geçecek yaz etkinliklerinin programı belli oldu.

BİLİM MERKEZİ YAZ PROGRAMI

Bilim Merkezi eğitim öğretim döneminde yapılan etkinliklerle çocuklara bilimi sevdiriyor. Yaz döneminde de devam edilecek etkinliklerde Bilim Atölyeleri Yaz Akademisi, Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Yaz Akademisi ve Gökyüzü Gözlem Şenliği ana başlıkları altında birçok farklı etkinlikler yapılacak. Kocaeli Bilim Merkezi Atölye alanında yapılacak olan etkinliklere katılımcı sayısı 240 kişi olacak. Etkinliklere 6-13 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek.