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Bugün 16:03 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:05 TSİ )

Kocaeli, bayramda en çok konuşan 10 il arasında

Arife ve bayram günleri de dahil olmak üzere 4 gün boyunca toplamda 17 bin terabayt data kullanarak yeni bir rekora imza atan Turkcell’liler, Kocaeli’de en çok BiP’i tercih etti. Kocaeli, en fazla konuşan iller sıralamasında ilk 10’da yer aldı.

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Turkcell, arife ve Ramazan Bayramı’nı kapsayan 14-17 Haziran tarihleri arasında en yoğun dönemlerinden birini yaşadı. Bu süreçte kullanıcılar Turkcell’de şimdiye kadarki en fazla data tüketimine imza attı. Bayram tatilinde mobil internetten yoğun olarak faydalanan Turkcell’lilerin bu yılki data kullanımı yaklaşık 17 bin terabayt ile rekor seviyeye ulaştı. En fazla data kullanımının yapıldığı ilk 10 il ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Adana, Gaziantep, Muğla oldu.

1,5 MİLYAR DAKİKA KONUŞMA

Bayram tatili boyunca sevdikleriyle yaklaşık 1,5 milyar dakika konuşan Turkcell müşterileri, 680 milyon adet SMS gönderdi. Ses, SMS, data kullanımının en fazla olduğu ve iletişimin en fazla yaşandığı il yine İstanbul oldu. Bayramda en çok konuşan 10 il sıralamasında İstanbul’u, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla, Kocaeli, Hatay, Diyarbakır takip etti. 

BİP ÜZERİNDEN BAYRAMLAŞMA

Turkcell’liler aile ve sevdikleriyle anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme uygulaması BiP üzerinden bayramlaştı. 6 kişinin aynı anda bağlanabildiği BiP’in grup görüntülü görüşme özelliği bayramda 137 bin dakika kullanıldı. Bayram boyunca BiP üzerinden 217 milyon adet bayram mesajı gönderildi. BiP üzerinden sesli ve görüntülü olarak 2.2 milyon adet arama yapıldı. BiP kullanıcıları yaklaşık 10 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Bayram mesajlarını BiP’ten göndermeyi tercih eden Turkcell müşterileri böylece kendi data paketlerinden ekstra harcama yapmadı. 

YURTDIŞI İLE 3.7 MİLYON DAKİKA BAYRAMLAŞTIK

Öte yandan Turkcell’liler, 4 günlük bayram tatili boyunca yurtdışıyla yaklaşık 3.7 milyon dakika konuştu. Türkiye’deki Turkcell’liler en çok Almanya, KKTC, Suudi Arabistan, Afganistan, Suriye, Bulgaristan ile bayramlaştı. Yurtdışında bulunan Turkcell’liler ise Türkiye’yi en çok Suudi Arabistan’dan aradı.  Bu ülkeyi ise KKTC, Yunanistan, Almanya, Fransa ve İtalya takip etti. Ayrıca bayram tatiline çıkanlar Turkcell’in Dergilik uygulamasına yoğun ilgi gösterdi, tatil boyunca Dergilik’te okunan gazete ve dergi sayısı 1 milyona ulaştı.

Bugün 16:03 TSİ - Ekonomi

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