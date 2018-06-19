İshakçılar’da seçim turu

AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, AKP İlçe Başkanı İbrahim Şirin ve teşkilat mensupları, seçim çalışmaları kapsamında İshakçılar’daydı. Sırasıyla Avcılar ve Atıcılar Derneği'ne konuk oldular. İlçe Başkanı İbrahim Şirin, “Daha güçlü bir Türkiye için hepimiz var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Artık 24 Haziran’a sayılı günler kaldı. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemizin yükseliş süreci devam edecek” dedi.

“DERİNCE’YE ÇOK YAKIŞACAK”

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, dört yıllık süreçte İshakçılar’a çok önemli eserler kazandırdıklarını belirterek, “İshakçılar’ı asla merkezi mahallelerimizden ayırmadık. Gençlerimizden, halkımızdan gelen talebe biz de destek vererek İsmetpaşa Stadı, Millet Bahçesi olsun dedik. Sonuçta Cumhurbaşkanlığımızdan gelen müjdeli haber hepimizi sevindirdi. Millet Bahçesi Derince’ye çok yakışacak” dedi.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR SEÇİM”

AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ise “Bir hafta içerisinde sandığa giderek, geleceğimizi tayin edecek lideri ve milletvekillerini belirleyeceğiz. Şunu söylemeliyim ki 24 Haziran seçimleri bugüne kadar olan seçimlerden çok daha farklı ve önemli bir yere sahip. Bugüne kadar seçimlerde biz AK Parti olarak hep rakiplerimizle iktidar mücadelesi verdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir döneme daha adım atacağımız seçimlerin şimdiden ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.