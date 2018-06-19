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Bugün 16:05 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:07 TSİ )

SGK borcu olanlar dikkat!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nurettin Nacar, SGK’ ya borcu olan vatandaşların7143 sayılı yasaya göre borçlarını yapılandırmaları için müracaat tarihinin 31 Temmuz’da sona ereceğini duyurdu. Nacar, yasanın Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırmasında sağladığı büyük kolaylıklar ve imkanları da sıraladı.

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Buna göre, 2018 Mart ve öncesi SGK’ya olan Prim, İşsizlik Sigortası Primi, İdari Para Cezası, Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem vergisi, Damga vergisi, Emeklilik keseneği, Kurum karşılığı, Topluluk sigortası, İsteğe Bağlı sigorta prim borçları gecikme zammı/cezası yerine Yİ-ÜFE hesaplanarak 2 ayda bir ödenmek üzere 18 eşit taksite kadar (Toplamda 36 ay vade) yapılandırılacak. Peşin ödeyene gecikme zammı/gecikme cezası yerine hesaplanan Yİ-ÜFE de % 90 indirim, 2 taksit halinde ödeyenlere Yİ-ÜFE de %50 indirim, İdari Para Cezası asıl tutarında  %50 indirim yapılacak.

SAĞLIKTAN YARARLANABİLECEKLER

Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar 31 Aralık 2018 tarihine kadar sağlıktan faydalanabilecekler. 2018 Nisan ve öncesi aylara ait genel sağlık borcunu 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeyene gecikme zammı ve cezası uygulanmayacak. Genel Sağlık Sigortası ile ilgili gelir testi yaptırmayanlar 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testi yaptırırlarsa çıkan sonuca göre bu borçlar ilk tescilden itibaren tahakkuk edecek veya silinecek. Yersiz ödeme yapılan kişilere ait gelir ve aylıklar kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE hesaplanarak taksitlendirilecek.

144 AYA VARAN VADE İMKANI

Yapılandırma başvuruları 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılabilecek. İlk iki taksitin mutlaka süresinde ödenmesi gerekmekte. İlk iki taksitin ödenme süresi 30.09.2018, 2.taksitin ödenme süresi ise 30.11.2018. Her bir taksit 2 aylık dönemi kapsayacak ve toplamda 36 aya varan bir vade söz konusu olabilecek. Belediye borçları için 144 aya varan vade imkanı getirilmekte. Daha önceki borç yapılandırmaları bozulmayanlar bunları ödemeye devam edebilecek. Yani önceden yapılandırılmış borçlar kapsam dışı. Ancak bu borçların kalan tutarlarını peşin ödeyenlere Yİ-ÜFE’ nin %90’ı silinecek.

Bugün 16:05 TSİ - Ekonomi

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