Zeytinoğlu: İşsizlik ve bütçe rakamları olumlu gidişata işaret ediyor

TÜİK tarafından açıklanan mart ayı işsizlik oranının gerilemeye devam ettiğini ve yılın başından bu yana kademeli düşüş izlediğini belirten Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, işsizlik ve bütçe performansına yönelik son verilerin büyüyen Türkiye ekonomisinin olumlu gidişatını gösterdiğini ifade ederek, “Mart ayı işsizlik oranının geçen yıla göre 1.6 puan azalışla yüzde 10.1’e gerilediğini memnuniyetle görüyoruz. İşsizlik oranındaki bu güçlü iyileşmede, yılın ilk çeyreği için açıklanan ekonomik büyümenin yansımalarını gördük” dedi.

“GERİLEME DEVAM EDECEK”

İstihdam edilenlerin sayısındaki artışın dikkat çekici olduğunu söyleyen Başkan Zeytinoğlu, “Mart ayındaki istihdam artışının 1 milyon 10 bin kişi olduğunu görüyoruz. Geçen yılın iki katından fazla ilave istihdamı olumlu buluyoruz. Devam eden teşvikler ve sezonsal etkilerle işsizlik oranındaki gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“UZUN VADEDE GÖREBİLİRİZ”

Ayhan Zeytinoğlu, genç nüfustaki işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 3.7 puan gerileyerek yüzde 17.7’ye düşmesini olumlu karşıladığını belirterek, “Genç nüfustaki işsizlik oranında da yılın başından itibaren kademeli düşüşler görüyor ve bunu ümit verici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Gençlerimizin mesleki eğitim ile daha donanımlı hale gelebileceğini biliyoruz. Mesleki eğitimdeki yapısal reformların sonucunu uzun vadede görebiliriz ama kalıcı bir çözüm olur” dedi.

“İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ”

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan mayıs ayı bütçe rakamlarını da değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Mayıs ayında bütçe gelirlerimiz yüzde 21.8 artarak 70 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe giderlerimiz ise yüzde 31.7 artarak 67,3 milyar lira oldu. Giderlerin, gelirlerden daha fazla artmasına rağmen, mayısta bütçemiz 2.7 milyar TL fazla vererek iyi bir performans gösterdi” şeklinde konuştu. .