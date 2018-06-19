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Bugün 16:11 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 17:34 TSİ )

Miting gelin gibi süslendi!

Kocaeli'deki son mitingi bugün saat 17.00’de İzmit Perşembe pazarı alanında İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener yapacak. Alanın süsleme işlemleri tamamlandı.

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24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesinde SP, CHP, AKP ve HDP İzmit’te miting yaptı. Kocaeli'deki son mitingi bugün saat 17.00’de İzmit Perşembe pazarı alanında İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener yapacak.

SÜSLEMELER TAMAMLANDI

İYİ Parti Kocaeli teşkilatı miting alanını süsleme işlemlerini dün gece tamamladı. Alanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ay yıldızlı ve İYİ Parti bayrakları olmak üzere 4 adet dev bayrak asıldı. Alanın üzeri ise İYİ Parti ve Türk bayrakları ile donaltıldı. Partililer miting saatini beklemeye koyuldu.

Bugün 16:11 TSİ - Siyaset

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