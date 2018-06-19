Miting gelin gibi süslendi!

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesinde SP, CHP, AKP ve HDP İzmit’te miting yaptı. Kocaeli'deki son mitingi bugün saat 17.00’de İzmit Perşembe pazarı alanında İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener yapacak.
SÜSLEMELER TAMAMLANDI
İYİ Parti Kocaeli teşkilatı miting alanını süsleme işlemlerini dün gece tamamladı. Alanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ay yıldızlı ve İYİ Parti bayrakları olmak üzere 4 adet dev bayrak asıldı. Alanın üzeri ise İYİ Parti ve Türk bayrakları ile donaltıldı. Partililer miting saatini beklemeye koyuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz