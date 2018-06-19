Köpeği vuran zanlının ifadesi ortaya çıktı!

Körfez Tütünçiftlik Sahili'nde sahipsiz bir köpeğe tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli F.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

Korkutmak için ateş açmış!

Polis olay yerinde incelemelerde bulunarak, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Tütünçiftlik Sahil Mescidi'nde gönüllü müezzinlik yaptığı ve aynı zamanda müteahhit olan F.D.'nin ifadesinde, köpeğin tavuklarına saldırdığını, çocuklarını korkuttuğunu belirterek, korkutmak için ateş açtığını, yaralandığını görünce peşinden gitmek istediğini ancak yetişemediğini, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.