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Ramazan Kurtoğlu, KTO'ya geliyor

Bünyesinde önemli isimleri ağırlayan Körfez Ticaret Odası Son olarak 21 Haziran Perşembe günü saat 18:00’da Türk akademisyen, ekonomist ve Yakın Çağ siyasi tarihi uzmanı Ramazan Kurtoğlu’nu ağırlayacak.

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Bünyesinde önemli isimleri ağırlayan Körfez Ticaret Odası Son olarak 21 Haziran Perşembe günü saat 18.00’da Türk akademisyen, ekonomist ve Yakın Çağ siyasi tarihi uzmanı Ramazan Kurtoğlu’nu ağırlayacak. Kurtoğlu, Körfez Ticaret Odası üyeleri ve Körfez halkına bilgilerini aktaracak. Gerçekleştirilecek program ile ilgili açıklama yapan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk "Odamızda her alanda seminerler düzenlenerek gerek üyelerimize gerekse de Körfez halkımıza kültürel anlamda katkı sunmayı hedefliyor ve çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz odamızda son olarak ağırlayacağımız Ramazan Kurtoğlu’nun anlatımı ile tüm üyelerimiz ve halkımız davetlidir" dedi

Ramazan Kurtoğlu Kimdir?

27 Nisan 1956 tarihinde Serik, Antalya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini doğduğu şehrinde bitiren Kurtoğlu, lise mezuniyetinden sonra Ankara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okumaya başladı. 1981 senesinde buradaki lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi'nde Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri üzerine yüksek lisans yaptı.  Yüksek lisanstan sonra da The University of British Colombia, Vancouver, University of California, San Diego, University of Pennsylvania ve Kaliforniya Irvine’de genel İngilizce, iş İngilizcesi, akademik İngilizce eğitimi, davranış bilimleri, uluslararası finansman, ekonomi ve küresel operasyon yönetimi konularında lisansüstü, master ve doktorasını tamamladı. 1999 senesinde Kaliforniya Üniversitesi'nde Uluslararası Finans ve Piyasa Sermayeleri başlıklı sertifika programı yaptı. 2002 senesinde ise aynı üniversitede Küresel Operasyon Yönetimi alanında Pre-MBA programı yaptı. Bir süre Ortadoğu Gazetesi'nde gazetesinde yazıları yayınlandı.

Bugün 16:30 TSİ - Eğitim

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