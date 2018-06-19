Cumhuriyet Halk Partisi ittifak halinde oldukları partilerin mitinglerine katılım sağlamayı sürdürüyor. Saadet Partisi mitinginde kalabalık bir şekilde katılım sağlayan CHP'liler İYİ Parti mitinginde de hazır bulundu. Mitinge katılanlar arasında CHP eski Milletvekili Sefa Sirmen, CHP'nin mevcut milletvekillerinden Fatma Kaplan Hürriyet, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Milletvekili Adayı Anıl Acurman ve Orkun Utkubaş vardı.
Bugün 17:27 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 18:28 TSİ )
CHP'liler İYİ Parti'nin mitinginde
Cumhuriyet Halk Partisi ittifak halinde oldukları partilerin mitinglerine katılım sağlamayı sürdürüyor.
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Bugün 17:27 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz