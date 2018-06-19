Olay dün gece saatlerinde, Darıca Sırasöğütler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, D.Ç. yanına arkadaşı E.A.'yı da alarak aralarında sorunlar olduğunu iddia ettiği kayınbiraderi R.G.'ye ait iş yerinin önüne gitti. Alkollü olan D.Ç. gece kapalı olan iş yerine pompalı tüfekle ateş etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, D.Ç. ve arkadaşı E.A.'yı yakalayarak gözaltına alırken, bir adet pompalı tüfek ile tabanca ele geçirdi. İfadeleri alınan D.Ç. ve E.A. Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.