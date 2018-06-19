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İYİ Parti mitinginde bir ilk!

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, memleketi Kocaeli’de... Akşener'in Kocaeli mitinginde bir ilk yaşandı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, memleketi Kocaeli’de... Akşener, Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı Alanı) gerçekleşen mitingde hemşerileriyle bir araya geldi. Akşener'in Kocaeli mitingi bir ilk ile de başladı. İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan okunmasıyla başlayan miting bu özelliği ile daha önce Kocaeli'de yapılan mitinglerden ayrıldı. Meral Akşener İstiklal Marşı'nın ardından coşkulu kalabalığa seslendi.

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Yorumlar

(1)
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Dr Ersoy Kandemir - Olması gereken bence,helal olsun.

Yanıtla . 0Beğen 19 Haziran 18:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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