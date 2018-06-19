İYİ Parti mitinginde bir ilk!

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, memleketi Kocaeli’de... Akşener, Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı Alanı) gerçekleşen mitingde hemşerileriyle bir araya geldi. Akşener'in Kocaeli mitingi bir ilk ile de başladı. İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan okunmasıyla başlayan miting bu özelliği ile daha önce Kocaeli'de yapılan mitinglerden ayrıldı. Meral Akşener İstiklal Marşı'nın ardından coşkulu kalabalığa seslendi.