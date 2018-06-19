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Turcoin dolandırıcılığında flaş gelişme! Kocaeli'de yakalandı...

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organiza Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle, çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şirkete yönelik Eskişehir'de düzenlenen operasyon kapsamında, şirketin ortağı Sadun K.'yi gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Sadun K.'nin ifadesi alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organiza Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle, çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şirkete yönelik Eskişehir'de düzenlenen operasyon kapsamında, şirketin ortağı Sadun K.'yi gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Sadun K.'nin ifadesi alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

KOCAELİ'DE YAKALANDI

Hürriyet'in gündeme getirdiği olaya göre, Eskişehir'de dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli Muhammet Satıroğlu, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Turcoin Hipper AŞ şirketine yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırıldığı iddia edilen Muhammet Satıroğlu'nu kaçma hazırlığındayken otoparkta yakalandı. Şirketin diğer ortağı Sadun Kaya ise Kocaeli'nde gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 73 bin 300 lira, 600 dolar, 7 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet harddisk, 1 adet ruhsatsız silah, 35 adet 9 çarpı 19 milimetre çapında MKE yapımı ve farklı marka fişek, 14 adet Turcoin ibareli sembolik reklam amaçlı hazırlanmış metal obje, farklı bankalara ait dekontlar ve şirkete ait çok sayıda doküman ile 2012 model marka lüks araç ele geçirildi.

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