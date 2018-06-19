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Meral Abla Kocaeli’den mutlu ayrıldı

Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı olarak kendi şehrinde ikinci mitingini yaptı.

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Bülent EKİNCİ'nin izlenimleri...

Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı olarak kendi şehrinde ikinci mitingini yaptı. İYİ Parti il binası açılışı sırasında ilk mitingini yapan Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri öncesi Kocaeli’ye ikinci defa miting için geldi.

TEK GİRİŞ ÇIKIŞ

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İYİ Parti mitinginde herkes ikişer defa aranarak alana alındı. Alana giriş perşembe pazarının tramvay yoluna bakan kısmından yapıldı.  Polisin aldığı bu önlem sayesinde Işıkların bulunduğu bölgede trafik sıkışıklığı yaşanmadı.

İYİ PARTİLİLER'İ ERDOĞAN KARŞILADI

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Meral Akşener mitingine katılmak için Perşembe Pazarı alanına gelen İYİ Partilileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilboartlardaki posterleri karşıladı.

BİR SAAT GEÇ KALDI

Meral Akşener’in daha önce 17.00 olarak bildirilen mitingi 1 saat gecikmeli başladı. Seçim otobüsüyle 17.55’te miting alanına gelen Akşener 18.00’da konuşmaya başladı. Konuşması yağmur nedeniyle kısa sürdü. 18.30’da bitti.

KALABALIK BİR MİTİNG OLDU

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Meral Akşener, Kocaeli’deki ikinci mitinginden mutlu ayrıldı. Miting alanının büyük bir bölümü dolmuştu. Miting alanına girmek istemeyip çevreden Genel Başkan Akşener’i dinleyenlerin de sayısı çoktu. Tramvay yolu güzergahında öbek öbek insan grupları vardı.

DESTEK YİNE VARDI

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Miting alanına CHP, SP, DSP, DP yöneticileri ve milletvekili adayları da katıldı. Daha önce bir mitinge katıldığını görmediğim Sefa Sirmen de Meral Akşener’i dinlemek için alana geldi. Mitingde bayanların sayısı yüksekti ve coşku büyüktü.

“FATMA HÜRRİYET KARDEŞİMDİR”

Meral Akşener konuşmasının başında Kocaelilileri selamlarken, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan’a methiyeler düzdü. ‘Kendisi benim gerçek kardeşimdir. Onu da burada gördüğüm için çok mutluyum’ dedi.

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İSTİKLAL MARŞI'YLA BAŞLADI

Meral Akşener’in mitingi, Akşener’in alana gelmesinin ardından okunan istiklal Marşı’yla başladı. Akşener, “Ben Kocaeli’den çıkan ilk bayan iç işleri bakanıydım. Şimdi de ilk bayan Cumhurbaşkanı olacağım” dedi.

Bugün 18:53 TSİ - Siyaset

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