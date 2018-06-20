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Mütftülük'ten açıklama geldi: O müezzin değil!

Körfez'de bir köpeğin vurularak öldürülmesinin ardından açıklama yapan Körfez İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, şahsın müftülüğe bağlı kadrolu çalışan olmadığını, zaman zaman namaz kıldıran bir gönüllü olduğunu söyledi.

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Körfez'de bir köpeğin vurularak öldürülmesinin ardından açıklama yapan Körfez İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, şahsın müftülüğe bağlı kadrolu çalışan olmadığını, zaman zaman namaz kıldıran bir gönüllü olduğunu söyledi. Dinimizde canlıya zarar vermenin hiçbir zaman doğru bulunmadığını belirten Erdoğan, "Bilinmelidir ki bir canlıya zarar vermek dinimizde hiçbir zaman doğru bulunmamıştır. Köpeğe yapılan bu davranış ve kötü muamele dinimizce yasaklanan bir durumdur. Kamuoyunda müezzin olarak tanımlanan bu şahıs müftülüğümüzün kadrolu çalışanı ve müezzini değildir. Kendisi inşaat işleriyle uğraşmaktadır ve adı geçen camimizde zaman zaman namaz kıldıran bir gönüllü müezzindir. Bunu namaz kıldırmasını bilen her vatandaş da yapabilir" dedi.

Bugün 09:17 TSİ - Gündem

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