Atatürk’ün İzmit’e gelişinin birinci bölümünü dün sizlere aktarmıştım. Bugün Derbent’te verdiği moladan bahsedeceğim. Özel tren, yol boyunca karakol selamları, tarla kenarlarında ellerini şükran ve dua vaziyetinde kaldırıp yüzüne süren kadınlar arasında yoluna devamla Büyük Derbent istasyonuna gelmiş, burada da halk ve öğrenciler tarafından karşılanmıştı. Mustafa Kemal Paşa, istasyonda toplanmış olan Derbentlileri selamlayarak hatırlarını sormuş, küçük büyük herkese iltifatlarda bulunmuştu. "Yaşasın halâskârımız (kurtarıcımız)", "Yaşasın Büyük Millet Meclisi" seslerinin yükseldiği istasyonda beş yaşındaki bir çocuğun okuduğu iki manzume pek hoşa gitmiş, herkesi sevindirmişti. Mustafa Kemal Paşa, başarılarından dolayı kendisini tebrik eden köy ihtiyarlarına teşekkür etmiş, "birbirimizle el ele verip çalışarak daha mesut günler idrak ederiz” demişti. Özel tren Büyük Derbent'te 5 dakika kadar bekledikten sonra tekrar hareket etmişti.

Öğleden sonra saat 6 sıralarında İzmit'e varan Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekileri İzmit Komutanı Kaymakam Hüseyin Hüsnü Bey, Belediye Reisi Abidin Bey, Müdafaa-i Hukuk Reisi, Mülkiye Müfettişi Emin, İstihbarat Müdürü Cevdet Bey karşılamışlardı. Atatürk’ün geleceği halka önceden haber verildiğinden İzmit'te iki günden beri fevkalade hazırlıklar yapılmış, eşsiz bir karşılama töreni düzenlenmişti. 18 Haziran 1922 günü bütün İzmit halkı köylü, kentli, kadın, erkek ve çocuk olmak üzere caddelerde yerlerini almış, sokaklar ve resmi yerler kırmızı bayraklarla ve çiçeklerle süslenmişti.

Bir yıl önce düşman işgalinden kurtulan İzmit halkı evlerinden getirdikleri halıları Atatürk’ün akşam kalacağı Saray Köşkü ile İzmit İstasyonu arasına sermişler, Saray Köşkü’nden İzmit İstasyonu’na inen yol neredeyse tamamen kadınlar tarafından kaplanmıştı.

Şehre on dakika mesafeden itibaren mızraklı süvariler Başkomutanı selamlamaya başlamışlardı. İstasyon, tamamen Milli Ordunun kahraman ve bahadır askerleriyle dolmuştu. Halkın alkışları görülüyor, duyuluyordu. İstasyonu bir köprü ile kasra ulaştıran uzun ve dik yol ile etrafındaki meydanlarda bütün İzmit'in heyecanı canlı bir halde görülebilmekteydi.

Bu sırada, Atatürk’ü Adapazarı’ndan getiren üstü defne yaprakları ve bayraklarla süslenmiş olan tren saat 14:30’ta “Yaşa, bin yaşa” sesleri arasında İzmit İstasyonu’na gelmiştir. İzmit Mutasarrıfı Sadettin Bey, Atatürk’ün trenden inmesine yardım etmiş ve karşılayıcıları Atatürk’e takdim etmişti.

Atatürk yanında Bolu Milletvekili Cevat Abbas, Hariciye Vekaleti Hukuk Müşaviri Münir, Başyaver Salih (Bozok), Yaver Muzaffer, Erkanı Harbiye İrtibat Zabiti Binbaşı Şükrü, Özel Kalem Müdürü Memduh Beylerle birlikte İzmit’e gelmişti.

Saat kulesi önünden çıkan yokuşun başında defne dallarıyla bir tak yapılmıştı. Yokuşun yarısına gelindiğinde İzmit meşayihinin yaptıkları, bu karşılama törenine daha bir derinlik kazandırmıştı. Kasra giden caddedeki köprüden geçildikten sonra meşâyih ve dedegân tarikat sancakları altında kudüm ve nekkâre (davul) çalıyorlardı.

Müftü Efendi, burada Milli Ordunun zaferine, Mustafa Kemal Paşa'nın sıhhat ve ikbaline, bütün İslam ülkelerinin her türlü afet ve musibetten korunmasına dua etmiş, aynı zamanda üç kurban birden kesilmişti. Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler, güneşte süngüleri pırıl pırıl yanan iki saf asker arasında yollara serilmiş halılar üzerinde yürürlerken; saat kulesinden yokuş başına kadar olan sırtları dolduran asker nineleri, anaları, eşleri ve kızlarının "yaşa" sesleri, "bu günleri gördüm, ölsem de gam yemem" sözleri kalplere sönmeyecek bir neşe, bir iman getiriyordu.

Bu anda, selam vaziyetinde bekleyen askeri kıtanın önüne gelinmiş, Atatürk askerlere “Merhaba asker” diye iltifat etmiştir. İzmit halkı Atatürk’e “Yaşasın milletin halaskarı (kurtarıcısı)” diye tezahüratta bulunmuştur. İstasyondan köşke çıkan yolda din adamları ordunun başarısı ve memleketin bağımsızlığı için dua okumuşlar, kurbanlar kesilmiştir. Bu sırada ilginç bir vaka olmuş, bir ihtiyar yolda, duyduğu sevinç ve heyecandan ağlayarak Atatürk’ün elini öpmek istemiş, Atatürk bunu istemeyerek ihtiyarın elini öpmüştür.

Daha sonra Atatürk ve beraberindekiler yürüyerek Saray Köşkü’ne girmişlerdir. Kasrın bahçesinde İzmit'in tertemiz giyinmiş kız öğrencileri, aralarında kırmızı entariler giymiş şehit yavruları da olduğu halde milli ve vatani şarkılar söyleyerek Mustafa Kemal Paşa'yı karşılamışlardı. Mustafa Kemal Paşa, Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan ve ikametine tahsis edilen kasrda 10 dk kadar kısa bir istirahatten sonra çeşitli heyetleri kabul etmişti. Eşraftan Kösezâde Ahmet Efendi, Mükellefiyet-i Zirâiye heyetinden Rauf Bey, zürrâdan (ziraatçi) Hakkı ve İsmail Hakkı Efendiler, (son ikisi daha sonra Kocaeli Halk Bankası kurucularından) Paşaya Naciye adlı bir kızcağızın eliyle yeni ürünün başaklarından örülmüş bir hediye sunmuşlardı. İzmit çiftçileri levhası altında başaklardan birer hâle ile çevrilen bir ay yıldız, bir çiftçi arması bu heyeti temsilen kasrın bahçesinde uzun süre kalmıştı. Paşa'ya hediyeyi sunan Naciye, siyah bol ve uzun şalvarı, alnında bir cızi ziynet altınını gösteren beyaz baş örtüsüyle Anadolu çiftçi kadın örneğiydi. Hediyeyi verirken Paşa'ya "size çok kızlar, çocuklar güzel çiçekler, süslü buketler verdiler; ben de bir köylü kızıyım. Bu başakları yeriyorum. Yeni yetişen mahsulümüzün hediyesidir” sözlerini söylemişti. Çiftçileri temsil eden heyette günlük çiftçi kıyafetinde olanlar da vardı. Mustafa Kemal Paşa, bunlara iltifat etmiş, kendilerine "ben çiftçileri severim" demişti.

Çiftçilerden sonra kız okulları adına öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir heyet kabul edilmişti. Çeşitli heyetlerin kabulü bu şekilde geç vakte kadar sürmüş, bu arada Mustafa Kemal Paşa'ya Bahçecik gibi civar merkezlerden "hoş geldiniz" telgrafları gelmişti. Atatürk bu günden memnuniyetini, eski güzel günlere hayalen döndüğünü söyleyerek belirtmiştir. Daha sonrada Mutasarrıflığı, Belediyeyi, Askerlik şubesini ziyaretle Kasra döndü ve geceyi orda geçirdi.

İzmit Kasrı, kentin kurtarılması sonrası 1. Ordu'nun karagâhı olarak kullanılmıştı.

İzmit Saray Köşkü (Hünkar Kasrı), yapımı Sultan Abdülmecid (1839 – 1861) döneminde tamamlanmış, iki katlı küçük bir saraydır. Atatürk'ün İzmit'e geleceği duyulunca, İzmit'lilerce kendisine bu köşk hazırlamış, Atatürk, köşkün üst katında, merdivenin solundaki odada kalmıştı.

Buradan Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey’e kısa bir telgraf çekerek ertesi gün Claude Farrère’in saat kaçta geleceğini sormuştur. Sonraki gün 19 Haziran 1922’de, İzmit halkı Atatürk ve Claude Farrère’i görebilmek için erkenden sokakları doldurmuştur. Aynı gün Kocaeli gazetesi özel baskısıyla çıkmış, gazete hemen tükenmiştir.

17 Haziran 1922 Sukru Ali, Salih Bozok, Ismail Hakki ve Muzaffer Kılıç ile İzmit Hünkar Kasrı önünde

CLAUDE FARRERE’İN İZMİT’E GELİŞİ

Claude Farrère 18 Haziran 1922 Pazar günü saat 11’de Tuareg adlı Fransız Torpidosu ile İzmit’e gelmiş ve iskele önünde durmuştu. Yanında mihmandarı Beyoğlu Belediye Reisi Ercüment Ekrem, Hilaliahmer (Kızılay) Reisi Hamit, Gazeteci Mecit ve Ahmet Emin (Yalman) Beyler bulunuyorlardı.

19 Haziran 1922 Hakimiyeti Milliye Gazetesi

İskele önünde toplanan büyük kalabalığın samimi tezahüratı Claude Farrère’i oldukça duygulandırmış, geminin güvertesinden Türkçe olarak, “Yaşasın Türkiye, yaşasın Mustafa Kemal” diye bağırmıştır. Bu sırada İzmit halkının tezahüratı devam etmiş, o da “Yaşasın Türkiye, yaşasın Mustafa Kemal” diye üç kez bağırarak karşılık vermiş ve bayrağı selamlamıştır.

Claude Farrere'e İzmit hükümeti adına "hoş geldiniz" demek üzere iskeleden torpidoya doğru hareket eden ilk sandalda İdare Meclisi namına Mutasarrıf Saadettin Bey, Belediye ve Müdâfaa-ı Hukuk Reisleriyle, Liman Reisi İlhami Bey ve ayrıca Vakit ve Anadolu'da Yenigün gazetelerinin muhabirleri yer almışlardı. Atatürk namına Hariciye Vekaleti Hukuk Müşaviri Münir Bey, Baş Yaver Salih Bey, Fırka Kumandanı Hacı Arif, Mevki Kumandanı Kaymakam Hüseyin Hüsnü ve Genel Karargah namına Erkanı Harp Binbaşısı Şükrü Ali Bey ikinci bir sandalla gemiye çıkmışlardı. Claude Farrere'nin her iki heyete minnet şükranlarını ifade etmesinden ve kısa süren bir sohbetten sonra üç sandalla sahile doğru hareket edilmiş, iskeleye çıkan merdivenin iki tarafındaki Türk ve Fransız bayrakları, halkın Türkçe ve Fransızca "yaşasın" nidaları arasında geminin varışından 20 dk sonra karaya ayak basılmıştı.

Claude Farrare torpidonun filikası ile kıyıya çıkışı esnasında iskelede bulunan askeri kıta selam durur ve askeri bando Fransız milli marşını çalarken İzmit Tütün Şirketi Müdürü Yusuf Osman Bey İzmit halkı adına Fransızca olarak şu konuşmayı yapmıştı: "Aziz üstat. Bu anda size maalesef kesik kollarını açan şu Türk toprağı minnettarlıkla meşbu olarak titriyor. Bütün bir cihan-ı husûmet davamızın kaybolmasına akurane (azgınca) çalışırken, sizin mütemadiyen yükselen güzel ve her türlü fikr-i menfaatten ârî sadânıza karşı Türk toprağı minnettardır. Siz efkâr-ı umûmiye-i cihâna meydan okuyarak bu güzelliği müdâfaadan başka bir şeyle mukayyet olmayan kalbinizin hararet ve asâletiyle bizi aleddevam müdâfaa ettiniz. Bu gün Anadolu eşiğinde sizi yalnız asil ve mümtaz bir ecnebi sıfatıyla değil, kendisince efsanevi bir surette muazzez ve büyük evladından biri gibi der-âguş ediyor. Size beyân-ı hoş- âmedî etmek gibi güzel bir fırsattan istifade ile mensup olduğum ırkın tâzimat ve minnettarlıklarını da Fransa'nın diğer büyük evladı Pier Loti’ye iblâğ buyurunuz.

Heyecan içinde olan Claude Farrere bu konuşmayı büyük bir ilgi ve teessür içinde dinlemiş, başı üzerindeki Türk bayrağını hürmetle öptükten sonra İzmit halkına hitaben şunları diyordu: "Ben sizi müdafaa etmekle ancak hak ve hakikati müdafaa etmiş olduğun için minnettarlığa hak kazanmış değilim. Bu görevime sonsuza dek devam edeceğim.

Claude Farrere, halkın içten alkışlarına, "yaşasın Claude Farrere" sesleriyle ifade ettiği içten tezahüratına teşekkür etmiş, "Yaşasın Türkiye", "Yaşasın Kemal Paşa" diye bağırarak karşılık vermişti.

Claude Farrère, karaya çıktıktan sonra iskeleden belediye bahçesinin kapısına kadar yürüyerek gidilmiş, burada mutasarrıf Sadettin, Münir ve Ercüment Ekrem Beylerle birlikte otomobile binmişti. Otomobil, Claude Farrere ikametine tahsis edilen ve İzmit'in en güzel konaklarından biri olan Portakalzâde Hafız Ali Rüştü Beyin evine götürecekti. Yol boyunca Yunanlıların yakıp yıktığı yerlerden geçen otomobil, dik bir yokuşa geldiğinde adeta halkın ellerinde taşınmıştı. Arkasından gelen halkın ve öğrencilerin alkışları arasında balkonuna bir Fransız bayrağı çekilmiş konağa giren Claude Farrere, kısa bir istirahatı takiben balkona çıkarak uzunca bir süre halkın tezahüratına karşılık vermişti. Aşağıda bekleşen mektebli kızlara ve halka hitaben teşekkür ederken, “Yaşasın Özgür Türkiye...” diye bağırırken, “Yaşasın Farrere, Yaşasın Fransa!” diye karşılanmaktaydı. Halkın Claude Farrère’e karşı söylediği tezahürat arasında Pierre Loti’nin de adı sık sık geçmiştir.

18 Haziran 1922, Claude Farrere İzmit Portakal Hafız Konağında

Kendisine "hoş geldiniz" ziyaretinde bulunan İzmit Matbuat ve İstihbarat Müdürü Cevdet Bey, Claude Farrere'e "Türklerin âlicenap ve asil dostu, hak ve hakikat müdafii siz muhterem misafirimizin Anadolu'ya teşriflerini Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umûmiyesi namına şükran ile karşılamak ve selamlamakla bahtiyarım" sözleriyle hitap etmişti. Claude Farrere de ilk defa bir meslektaşı tarafından ziyaret edilmesinden dolayı memnun ve bahtiyar olduğunu ifadeyle teşekkürlerini bildirmişti. Daha sonra Anadolu'da Yenigün gazetesi muhabiriyle bir mülakat yapan Claude Farrere, Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek üzere otomobille kasra gitmişti.

Claude Farrère misafir bulunduğu köşkte Anadolu’da Yenigün muhabirine de kısa bir beyanat vermiştir: “Türklere hayranım. Vakıa Osmanlı camiası ayrıldı. Türkiye küçüldü. Bundan dolayı pek müteessirim. Fakat bahtiyarım. Çünkü kuvvetli, müteaddit Türkiye’niz var. Bütün İslam alemi size bakıyor. Reisiniz muhteremdir."

Fransız yazar, Vakit gazetesi muhabirine de beyanatta bulunarak Türk Ordusu’nu güçlü bulduğunu söylemiş, Yunanlıların Anadolu’da Türklere caniyane hücumlarda bulunduğunu ve efkar-ı umumiyenin Türklere teveccühle baktığını ifade etmiştir.

Burada bir müddet istirahat ve sohbet ettikten sonra, refakatindeki Hamit Macit Beylerle gazeteciler tahsis edilen otomobile binerek Mustafa Kemal Paşa’nın bulunduğu kasr’a gitmiş, birlikte öğlen yemeği yemişlerdir. Yemekten sonra iki saat kadar süren baş başa bir mülakat yapılmış, daha sonra Tersane Meydanında (şimdiki Merkez Bankasının bulunduğu yer) Claude Farrare onuruna oyunlar düzenlenmişti.

MUSTAFA KEMAL - CLAUDE FARRERE GÖRÜŞMESİ

18 Haziran Pazar günü yapılan Mustafa Kemal Paşa- Claude Farrere görüşmesi iki saat kadar sürmüş, mülakat sonrasında öğle yemeği birlikte yenmişti. Görüşmede bulunanların ifadesine göre, Claude Farrere Mustafa Kemal Paşa ile karşılaştığında aşırı heyecanlanmış, bir an için kendisini kaybederek uzun süre konuşamamış, Mustafa Kemal Paşa'ya olan saygısını elleriyle, vücudunun hareketleriyle ifade etmeye çalışmıştı. Sendeleyerek yere diz çökmüş, kendiliğinden gelmediğini, siyasal bir görevle gönderildiğini söylemişti. Mustafa Kemal Paşa da bir yandan kendisini saygıyla yerden kaldırmaya çalışmakla beraber, kolonya serperek rahatlatmaya çalışmıştı. Ancak Claude Farrere'in bu ilk karşılaşmadaki sözleri ve Mustafa Kemal Paşa'nın cevabı bir hayli soğuk bir hava estirmişti. Claude Farrere baygınlığı geçer geçmez Mustafa Kemal Paşa'ya özetle şunları söylemişti: " Ekselans senin yaptıkların, Padişah ve eski rejim aleyhinde yaptıkların korkarım ki senin gibi büyük bir adamı muvaffakiyetsizliğe sevk eder. Seni seven bir adam sıfatıyla rica ederim, bunları yapma. Bu takdirde bütün dünya nazarında büyük olacak ve büyük kalacaksın. Türkleri ve seni seven bir adam sıfatıyla senden bunu rica ediyorum” Claude Farrere'in ağzından dökülen bu sözler adeta ezbere okunan bir ders görünümündeydi.

Bu sözler karşılıklı taraflar arasında soğuk bir havanın oluşmasına sebep olmuştur. Atatürk ise bu sözler karşısındaki yanıtını şu şekilde vermiştir: “Muhterem Claude Farrère, çoktan beri sizin isminizi işitmekteyim. Ben sizin isminizi işittikçe daima diğer bir ismi de hatırlarım ki o da Pierre Loti’dir. Her ikiniz Türk Milletine ve Türklüğe büyük bir sevda ile bağlı tanınmış bulunuyorsunuz. Sizinle mülakatımda şimdi söylediğiniz sözleri değil, başka türlü sözler işitseydim asla istiğrap etmeyecektim. Mesela siz bana; biz şairler diyebilirdiniz, biz şairler bütün beşeriyette rakik duygular yaratmak için, bütün insanları ince ruhlu yapmak için yüksek hayallerimize geniş kanatlar açarak öyle yazı yazarız. Bu yazılarımıza en temiz ve en merakengiz mevzuları Türkiye’de bulduk. İçlerine asla girmediğimiz kafesler arkasında gizli bir muamma zannettiğimiz hayali, ahenkli, mest, müstağrak, sanki dünya geçmiş gibi görünen hassasiyetli vaziyetlerde gördük deseydiniz, nihayet bir şair olduğunuz için sizi mazur görürdüm. Fakat sizin bana söylediklerinizi esasen kafanızın içinde yeri olmayan ve affınızı rica ederek söylüyorum ki benim kafamdakileri anlamaktan çok uzak bulunduğunuzu anlatır tarzda size yakışmayan, sizin vasıflarınızla mütenasip görünmeyen sözlerin kaili olmanız beni size karşı ne vaziyet alacağımda mütehayyir kıldı."

Claude Farrère bunun üzerine başkalarının isteğiyle söylediği sözleri için Atatürk’ten kendisini affetmesini rica etmiş, Türk dostluğunda gerçek yolu izleyebilmek için Atatürk’ten en doğru hareket tarzını göstermesini istemiştir. Ayrıca kendisini politikaya karıştırdıkları için üzgün olduğunu, bunları kendi samimi şahsiyetiyle, arzusuyla söylediğini ve Atatürk’ün de artık o gözle bakmasını istediğini ifade etmiştir. Atatürk de bu durumun daha fazla üzerinde kalmayarak Türklüğe hizmet eden diğerlerine yaptığı gibi Claude Farrère için de iltifatlarda bulunmuştur. Öğle yemeği oluşan yeni atmosferle kasırda birlikte yenmiştir.

Mustafa Kemal ve Claude Farrere İzmit’te birlikte.

Gösteriler ve Çay Ziyafeti

Yemekten sonra Claude Farrère misafir olduğu köşke geri dönmüştür. Öğleden sonra saat 18.30’da ise sarayın bahçesi büyük bir kalabalık tarafından doldurulmuştur. Bahçenin doğu tarafına 250 kişilik çay toplantısı için masalar hazırlanmıştır.

Aynı gün İzmit'in en büyük meydanlarından birini teşkil eden Tersane içinde Claude Farrere şerefine Kocaeli Grubu’nun düzenlediği askeri oyunlar düzenlenmişti. Misafirler için büyük bir çadır kurularak yerlere halılar serilmiş, koltuklar konulmuştu. Meydan, halk ve öğrenciler tarafından doldurulmuş, bandonun Fransız marşı Marseillaise ile açtığı program hep bir ağızdan okunan dua ile devam etmişti. Daha sonra kule teşkili, süratle soyunup giyinmek, çadır kurmak, çuval koşusu, Muhafız Birliği’nin oynadığı Karadeniz oyunları, bandonun çalıdığı vals, asılı limonları elleri yağlı olduğu halde yemek, yumurta koşusu gibi oyunlar oynanmıştı.

Sonra bando tarafından milli bir marş havası çalınmıştır. Bando “İzmir nerede? Edirne nerede?” marşını çaldıktan sonra bir daha dua okunmuştur. Ve bando tarafından milli bir marş çalınarak eğlencelere son verilmiştir. Bu oyunlarda asker her harekette başarılı olmuş, oyunları herkes beğenmiştir. Bilhassa çadır kurma yarışmasında 4. Bölüğün 2. Mangası 1 dakika 40 saniyede çadır kurmuş ve yıkmıştır.

Eğlencelerden sonra Atatürk tarafından Claude Farrère şerefine muhteşem bir çay ziyafetine geçilmiştir. Bu ziyafette Claude Farrère, Hamit Macit Beylerden başka mülkiye memurları, askerler ile eşraftan kimseler ve İzmit halkı bulunmuştur.

Bu arada, Claude Farrère ve Fransız torpidosu Touareg’in komutanı halkın sevinç gösterileri arasında bahçeye gelerek masada yerlerini almışlardır.

Sivil bir elbise giymiş olan Mustafa Kemal Paşa’nın sağında Claude Farrare, Büyük Millet Meclisi hükümetinin İstanbul temsilcisi ve Hilâl-i Ahmer İkinci Reisi Hamit Bey, sol yanında Claude Farrer’in mihmandarı Ercüment Ekrem Bey, yanında Yenigün muharriri, onun yanında da Cevat Abbas (Gürer) Bey, Farrere’in karşısında sonraları Londra Büyük Elçimiz olacak olan Hariciye Vekâleti Hukuk Müşaviri Münir Bey ve yanında Kemal Salih Bey yer almıştı.

Bitişik olarak kurulan diğer iki masada da İzmit memurları, eşrafı ve gazeteciler oturmuşlardı. Claude Farrere, “İki muhasım taraf arasındaki bazı kararları pek canlı bir surette gösterecek fıkralar anlatmış, Başkumandanın bu kadar yakınlık, samimiyetle halk arasına karışmasındaki mânâları izah etmişti".

Claude Farrere bu çay ziyafeti hakkında şu bilgileri vermektedir: “Benim ve Mustafa Kemal Paşa’nın çevresinde en azından elli konuk var -generaller, müsteşarlar, subaylar, şehrin ileri gelenleri, gazeteciler- uzun masadaki ikram sade ve Türk geleneklerine uygun: Çay ve limonata. Ev, yer yer kiraz ağaçlarının bulunduğu çimlerle kaplı dümdüz bir arazinin üstünde. İzmit’in ve çevre köylerin neredeyse tüm halkı, aşağı yukarı yirmi bin kişi, yarım daire şeklinde masamızın çevresini almışlar, sık aralıklarla geniş alanda dizilmişler”. Masasının etrafında halk ve öğrenciler toplanmıştı.

Bunların arasında, kırmızı elbiseli beyaz başörtülü mahzun görünümlü kız çocukları, göze çarpmaktaydı. Bunları Mustafa Kemal Paşa, Farrere’e göstererek: “Zannediyorum ki şu kırmızı elbiseli kız çocukları, babaları Yunanîler tarafından öldürülen bîçârelerdir” demesi Farrere’i müteessir etmiştir. Ziyafetin sonuna doğru Mustafa Kemal Paşa, Farrere’e ziyafeti şereflendirdikleri şu sırada birkaç söz söyleyeceğini ifade etmiş, o da bunun kendisi için en büyük bir şeref olacağını, daha sonra kendisinin de birkaç söz söylemesine müsaade buyrulmasını rica etmiştir. Yavuz ULUGÜN