Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:57 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:03 TSİ )

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde su baskınlarını önleyecek çözüm!

Son günlerdeki aniden bastıran sağanak yağışlara bağlı olarak, Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acil kapısını su basması İl Sağlık Müdürlüğünü çözüm arayışlarına soktu. Su tahliye giderlerinin tıkanmasına bağlı zaman zaman yaşanan problemi tamamen ortadan kaldırmak kalıcı bir çözüm getiriliyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İl Sağlık Müdürlüğü, İSU Genel Müdürlüğü ve müteahhit firmalar ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar neticesinde planlanan proje, teknik ekipler tarafından yapılmaya başlandı. 

"SORUNU ÇÖZMEK İÇİN İRTİBAT HALİDEYİZ"

Çalışmaları anlık olarak yerinde değerlendiren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney "Şu ana kadar sağlık hizmetlerimizde herhangi bir aksamaya mahal verilmemiş olup ihtiyaç olduğunda tesislerimiz arasında 24 saat esasına göre gerekli dayanışma sağlanmaktadır. Sağanak yağmur ile oluşan problemi çözmek üzere İSU ile sürekli irtibat halindeyiz. Yapılan projelendirme çalışmasının ardından sorunu tamamen ortadan kaldırmak üzere bugün teknik ekip çalışmalarına başladı. En kısa sürede sorunun çözülerek tekrarının yaşanmaması için gerekli tüm çabayı sarf ediyoruz. Bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü’ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Bugün 09:57 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kocaeli Devlet Hastanesi'ni 4. kez su bastı! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'ni 4. kez su bastı!
Kartepe'de sağanak, su baskınlarına neden oldu mask
Kartepe'de sağanak, su baskınlarına neden oldu
O ilçemize de Millet Bahçesi yapılacak! mask
O ilçemize de Millet Bahçesi yapılacak!
Gölcük'te kuaför dükkanı kül oldu! mask
Gölcük'te kuaför dükkanı kül oldu!
Şantiye işçisi KAYIP! mask
Şantiye işçisi KAYIP!
Köpeği tüfekle vuran müezzin çıktı! mask
Köpeği tüfekle vuran müezzin çıktı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Elon Musk, İzmit'e geliyor! mask
Elon Musk, İzmit'e geliyor!
İzmitli sevilen doktor kazada yaşamını yitirdi mask
İzmitli sevilen doktor kazada yaşamını yitirdi
Efe Tur'un sahibi vefat etti mask
Efe Tur'un sahibi vefat etti
Çayırova'da arsa satışları ortalığı karıştı! "Bu arsaları satın almayın!" mask
Çayırova'da arsa satışları ortalığı karıştı! "Bu arsaları satın almayın!"
Bayram eğlencesinde CİNAYET! mask
Bayram eğlencesinde CİNAYET!
1 milyarlık vurgunda alacaklılar Kocaeli'deki tesisleri bastı! mask
1 milyarlık vurgunda alacaklılar Kocaeli'deki tesisleri bastı!

GALERİ

Kocaeli'nin kızı Meral Akşener, memleketinde! mask
Kocaeli'nin kızı Meral Akşener, memleketinde!
İzmit Sanayi Sitesi de sağanaktan nasibi aldı! mask
İzmit Sanayi Sitesi de sağanaktan nasibi aldı!
CHP'den yeni nesil reklam filmi mask
CHP'den yeni nesil reklam filmi
Nicomedia Trekking’ten, hem doğa, hem tarih kokan bir yürüyüş… mask
Nicomedia Trekking’ten, hem doğa, hem tarih kokan bir yürüyüş…
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı! mask
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı!
Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de mask
Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL