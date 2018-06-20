İl Sağlık Müdürlüğü, İSU Genel Müdürlüğü ve müteahhit firmalar ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar neticesinde planlanan proje, teknik ekipler tarafından yapılmaya başlandı.

"SORUNU ÇÖZMEK İÇİN İRTİBAT HALİDEYİZ"

Çalışmaları anlık olarak yerinde değerlendiren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney "Şu ana kadar sağlık hizmetlerimizde herhangi bir aksamaya mahal verilmemiş olup ihtiyaç olduğunda tesislerimiz arasında 24 saat esasına göre gerekli dayanışma sağlanmaktadır. Sağanak yağmur ile oluşan problemi çözmek üzere İSU ile sürekli irtibat halindeyiz. Yapılan projelendirme çalışmasının ardından sorunu tamamen ortadan kaldırmak üzere bugün teknik ekip çalışmalarına başladı. En kısa sürede sorunun çözülerek tekrarının yaşanmaması için gerekli tüm çabayı sarf ediyoruz. Bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü’ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.