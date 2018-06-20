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Dumlupınar faciasının son tanığı hayata veda etti

4 Nisan 1953 tarihinde Çanakkale Boğazı'nda İsveç bandıralı Naboland Şilebi ile çarpışarak batan TCG Dumlupınar Denizaltısı'ndan kurtulanlar arasında hayatta olan sona skeri personel olarak bilinen Emekli Deniz Astsubayı Hüseyin Akış yaşamını yitirdi.

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4 Nisan 1953 tarihinde Çanakkale Boğazı'nda İsveç bandıralı Naboland Şilebi ile çarpışarak batan TCG Dumlupınar Denizaltısı'ndan kurtulanlar arasında hayatta olan son askeri personel olarak bilinen 96 yaşındaki Emekli Deniz Astsubayı Hüseyin Akış, yaşamını yitirdi. Mersin'in Silifke ilçesinde oturan ve sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Akış, bugün hayatını kaybetti. Hüseyin Akış'ın cenazesinin yarın Silifke'deki Zeytinli Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası askeri törenle toprağa verileceği öğrenildi.

GÖLCÜK'E DÖNÜYORLARDI

86 personeli olan TCG Dumlupınar Denizaltısı Akdeniz'de katıldığı NATO tatbikatı sonrası Gölcük Deniz Üssü'ne dönerken Çanakkale Boğazı'nın en dar yeri olan Nara Burnu önlerinde Naboland Şilebiyle çarpıştı. Baş tarafından büyük yara alan denizaltı kısa sürede battı. Tüm çaba ve çalışmalara rağmen denizaltındaki 81 asker kurtarılamayarak şehit oldu. Kazadan denizaltı Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Sabri Çelebioğlu, Üsteğmen Kemal Ünver, Üsteğmen Hasan Yumuk ile Seyir Astsubayları Hüseyin İnkaya ve Hüseyin Akış  olmak üzere toplam beş kişi kurtuldu. Sağ kurtulan diğer askerler geçtiğimiz yıllarda vefat ettiği için Hüseyin Akış facianın hayattaki son tanığıydı.

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