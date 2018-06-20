Otogar girişine yeni düzenleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde düzenleme yaptı. Terminale giren araçların daha rahat parklanması için otopark bölümünde düzenleme çalışması yapıldı. Araç park yerleri sarı çizgilerle ayrılarak düzenlendi. 11 bin metrekare alana sahip olan otopark 240 araç kapasitesine sahip oldu.
ZEMİN İYİLEŞTİRİLDİ
Terminal otoparkının düzenlenmesi için önce zemin iyileştirilmesi yapıldı. Daha sonra asfalt serilerek zemin düzgün hale getirildi. Otopark bölümüne toplam 2 bin 500 ton binder asfaltı, bin 400 ton da aşınma asfaltı serildi. Yürüyüş yolları için de 450 metrekare baskı beton yapıldı.
OTOPARK GİRİŞİNE KAVŞAK
Çalışma kapsamında otoparkın giriş bölümü de düzenlendi. Otoparka giriş yapılan Seymen Caddesi bölümünde döner kavşak oluşturuldu. Caddenin çalışma yapılan bölümleri de yenilendi. Caddeye 700 ton binder asfaltı, bin 200 ton aşınma asfaltı serildi. Yola 800 metre tretuar döşenirken 2 bin metrekare de baskı beton yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz